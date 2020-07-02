首部网约车、顺风车安全团体标准发布 筑牢共享出行安全底线

人民网北京7月2日电 （记者乔雪峰） 7月2日，中国交通运输协会发布了《网络预约出租汽车平台公司安全运营自律规范》团体标准（以下简称“网约车安全标准”）和《私人小客车合乘信息服务平台公司安全运行技术规范》团体标准（以下简称“顺风车安全标准”），两部标准的详细内容可于7月3日起在中国交通运输协会官网公开查询。
据了解，作为网约车、顺风车行业的首部安全团体标准，两项安全标准均涉及到了行程分享、110报警、紧急联系人、行程录音、号码保护等基础性安全功能要求，全面做好司乘出行过程中的安全保障。同时，为确保安全事件的快速响应与合理处置，标准规定应在接到安全投诉后24小时内处理且5日内处理完毕；应设立线上调证机制，确保7×24小时对接警方调证工作组等安全要求。
此外，面对网约车、顺风车两类不同的出行场景，两部标准也分别提出了相应的个性化安全要求。
网约车安全标准强调了安全带提醒、司乘黑名单、醉酒场景报备与叫醒等多样化安全功能要求，规定基于人脸识别的人车一致性审查、基于驾驶行为监测的风险评估管控、基于深度学习算法的智能安全派单等新型安全运营策略。
在顺风车安全标准中，则突出了顺风车不同于网约车的民事互助行为属性，提出基于顺路出行的产品特点应限制接单次数，基于合乘信息撮合的服务特点要求司乘双方均需实名认证、不展示自定义头像、司乘双方相互核验信息等。
在网约车、顺风车越来越得到广大消费者青睐的今天，加强行业安全管理，确保司乘出行安全和市场可持续发展显得尤为关键。与会专家表示，网约车和顺风车团体标准的颁布实施，将有助于通过技术改进和加强安全管理，帮助解决网约车、顺风车平台公司如何抓安全管理、安全管理如何落地等现实问题，提升行业安全水平和服务质量，使老百姓享受到更安全的出行优质服务。
中国交通运输协会副会长兼共享出行分会长李华在发布会上指出，安全是网约车、顺风车最基本的服务。这两项标准的颁布实施，是行政法规规章、国标行标实施安全管理的重要补充，填补了网约车、顺风车安全标准的空白，将大力推进网约车、顺风车平台企业全面加强安全工作，使网约车、顺风车平台企业实施安全管理有据可依、规范实施，全面提升共享出行行业安全工作水平。
滴滴首席出行安全官侯景雷在会上表示，网约车和顺风车安全团体标准的出台，为行业安全工作规范性与标准化奠定了坚实基础。 “滴滴将按照两项团体标准的规定和要求，全面做好标准的贯彻落实，与行业一起，在标准的指导下共建更安全的网约车和顺风车出行生态。”
法律专家、中国政法大学传播中心副主任朱巍表示，这两项标准涵盖了现有法律规定、网民协议、技术标准、行业行规和市场发展等多项指标，形成了全面立体的安全标准，这种标准不单是对消费者安全的标准，还是对平台自身安全、经济社会安全和市场秩序安全的全面系统化。“这种安全标准一经出台，必将极大促进我国以网约车为代表的共享经济发展出新的安全观，通过行业自律的方式极大减少恶性事件和纠纷的出现，极大保护好乘客人身和财产安全，从而更好的为城市安全出行服务。”
城市交通专家、交通运输部科学研究院城市交通研究中心原主任江玉林表示，要通过标准强化网约车、顺风车平台公司的安全责任，坚决堵住平台管理漏洞，有效防范化解各类风险，切实提高对网约车、顺风车的长效治理能力。
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