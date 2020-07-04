海航国内航班网上值机服务重新开放

人民网北京7月4日电 （记者乔雪峰）近期，除部分地区疫情反复外，国内整体疫情形势向好，为向旅客提供更加安全、便捷、高效的乘机体验，海航集团旗下海南航空控股股份有限公司（以下简称“海南航空”）已正式恢复于今年4月起暂时关闭的国内航班网上值机服务（部分地区除外）。
据了解，除北京出港国内航班及新疆维吾尔自治区进出港国内航班（不包含中国港澳台地区航班）外，其他国内航班的网上值机还将会根据后续疫情及乘机现场保障情况进行实时调整。同时因防疫保障需要，现场工作人员可能会临时调整您所选的座位，也需要以现场服务办理提示为准。
网上值机是一种非常便捷的登机手续办理方式，通过网上值机，旅客可以同步进行飞机上座位的选择，减少在服务大厅排队等候的时间，航空公司也可以提前了解旅客是否需要办理行李托运，进行相应服务的提前准备，实现航司工作效率和旅客行程安排的双赢。此次根据国内外疫情状况及时作出的服务响应与调整，旨在特殊时期，为旅客打造更加优质的线上服务环境和体验。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】