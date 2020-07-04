海航国内航班网上值机服务重新开放

人民网北京7月4日电 （记者乔雪峰）近期，除部分地区疫情反复外，国内整体疫情形势向好，为向旅客提供更加安全、便捷、高效的乘机体验，海航集团旗下海南航空控股股份有限公司（以下简称“海南航空”）已正式恢复于今年4月起暂时关闭的国内航班网上值机服务（部分地区除外）。

据了解，除北京出港国内航班及新疆维吾尔自治区进出港国内航班（不包含中国港澳台地区航班）外，其他国内航班的网上值机还将会根据后续疫情及乘机现场保障情况进行实时调整。同时因防疫保障需要，现场工作人员可能会临时调整您所选的座位，也需要以现场服务办理提示为准。

网上值机是一种非常便捷的登机手续办理方式，通过网上值机，旅客可以同步进行飞机上座位的选择，减少在服务大厅排队等候的时间，航空公司也可以提前了解旅客是否需要办理行李托运，进行相应服务的提前准备，实现航司工作效率和旅客行程安排的双赢。此次根据国内外疫情状况及时作出的服务响应与调整，旨在特殊时期，为旅客打造更加优质的线上服务环境和体验。

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