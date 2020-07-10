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价格只降不升 8000亿车险市场改革“读秒”

陈婷婷

2020年07月10日07:01  来源：北京商报
 

“车险综合改革”的靴子终于要落地了。7月9日，银保监会下发《关于实施车险综合改革的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《意见稿》），不同于以往商业车险费改，此次综合改革将“铁打”的交强险也囊括其中。银保监会相关负责人称，预计改革实施后，短期内对于所有消费者可以做到“三个基本”，即“价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上只优不差”。

20万交强险责任限额

自2006年7月1日上线运营以来，交强险减轻了事故车辆车主的经济负担，同时也在最大程度上为交通事故受害人提供及时和基本的保障。然而，其保障额度一直未有变化备受诟病。伴随着车险综合改革起步，市场上的“增保”呼吁被最先响应。

《意见稿》将拟分别提高交强险和商车险责任限额，并对费率各自进行了一定的调整，以提升交强险保障水平、拓展优化商车险保障服务。其中，交强险总责任限额从12.2万元提高到20万元，包括死亡伤残赔偿限额从11万元提高到18万元，医疗费用赔偿限额从1万元提高到1.8万元，财产损失赔偿限额维持0.2万元不变。同时，无责任赔偿限额按照相同比例进行调整，其中死亡伤残赔偿限额从1.1万元提高到1.8万元，医疗费用赔偿限额从1000元提高到1800元，财产损失赔偿限额维持100元不变。

爱问保险CEO庞博表示，交强险限额提升，有利于许多单保交强险的消费者群体提高责任保障，以减少风险事故发生后所造成的经济负担，同时可以更好地保护第三者的利益，且由于是强制性的保险，必然会给消费者带来实惠。

同时，《意见稿》还提出优化交强险道路交通事故费率浮动系数的措施，在费率调整系数中引入区域浮动因子，浮动比率中的上限保持30%不变，下浮由原来最低的－30%扩大到－50%，提高对未发生赔付消费者的费率优惠幅度。

而对于商车险责任限额的提升，《意见稿》支持行业将示范产品商业三责险责任限额从5万－500万元档次提升到10万-1000万元档次，保障额度提高的同时，《意见稿》还拟扩大商业车险的保障责任，如提出将车损险主险条款增加7条等。

中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠表示，高责任限额可以满足消费者更多的保障需要，也能助力维持保险业务规模。费率调整机制更为市场化，一方面有利于消费者的保费与风险更好地匹配，更享受差异化丰富化的产品服务，从而提高福利，另一方面为财险公司竞争大幅放开了手脚，从而优化保险资源配置，加快优胜劣汰。

降费用率抬赔付率

由于当前车险市场高定价、高手续费、服务争议等问题较为突出，此次车险综合改革中，银保监会将“降价”作为这次改革的阶段性目标之一。

《意见稿》拟建立每2-3年调整一次的商车险行业纯风险保费测算的常态化机制，并准备合理下调商车险附加费用率，引导行业将商车险产品设定附加费用率的上限由35％下调为25%，预期赔付率由65％提高到75%，适时支持财险公司报批报备附加费用率上限低于25%的网销、电销等渠道的商车险产品。

此外，《意见稿》还准备采用逐步放开自主定价系数浮动范围、优化无赔款优待系数、科学设定手续费比例上限等方式，对商车险费率进行调整。在比较关键的“自主定价系数”上，本次改革选择分两步走，第一步将自主定价系数范围确定为0.65-1.35，第二步根据改革进展情况再适时完全放开。

银保监会相关负责人表示，根据主要测算数据，预计改革实施后，短期内对于所有消费者可以做到“三个基本”，即“价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上只优不差”。

不过，银保监会相关负责人也提醒，这次改革根据实际风险状况重新测算了基准纯风险保费，可能有少数消费者会出现签单保费价格上升的情况。“一方面，这符合风险定价原理。从市场化改革方向来看，应当根据行业实际风险及时测算更新基准纯风险保费，财险公司在此基础上再结合自身业务风险特点来确定保费的涨跌。另一方面，增设平滑机制。考虑到大数法则原理和车种车型实际情况，在测算基准纯风险保费时增设了平滑机制，基本可以做到各车种、各车型的基准纯风险保费不上升。”该负责人补充道。

保费规模或下滑

车险综合改革事关几亿车主外，还影响着8000亿元的保费市场。那么，对承保利润刚见起色的车险市场，究竟是利好还是“利空”？本就叫苦不迭的中小财险公司，经营会“如沐春风”还是“寒冬将至”？

对此，银保监会相关负责人直言，保费规模可能出现下降的情况。这次改革预定附加费用率下调至25%，改革后商车险基准保费价格将大幅下降，行业整体车险保费规模可能出现一定幅度的下降。同时，改革后一定时期内可能出现行业性承保亏损的情况。

数据显示，2015-2018年我国车险综合成本率分别为99.4%、99.1%、99%、99.9%，处在承保盈亏平衡点附近。2019年车险综合成本率下降至98.6%，今年1-5月受疫情影响继续下降至95.8%。

“由于这次改革力度比较大，简政放权比较多，如果市场主体不够理性，配套监管措施又跟不上，短期内市场有可能出现‘一放就乱’的现象，导致行业性承保亏损，甚至影响理赔服务质量。”上述负责人直言。

此外，随着市场化竞争的推进，许多行业中“强者恒强”的现象日益明显。财险市场也是如此，中小公司整体处于劣势，经营普遍比较困难。上述负责人也预计，改革后，市场主体会加剧分化，有些竞争力不强的中小公司经营会更加困难，但这是市场机制下优胜劣汰的正常现象，也有利于倒逼其专业化转型。

庞博也认为，对险企来说，下调商车险费率、引入费率浮动系数和放开浮动范围结果必然是赔付率的升高，倒逼整个车险行业费用率下降，特别是电网销渠道可以拥有更低的附加费用率，更表明整个车险市场降低中间费用是个必然的趋势。对于中小公司而言，其无论在渠道建设，还是在直接触达用户方面都有着先天的劣势，在市场费用率下降的大趋势下，更要求中小公司必须要思变，要思考如何通过更好的服务去触达用户。

不过针对中小财险公司经营困难等问题，《意见稿》也提出了相应支持政策，包括支持中小财险公司优先开发差异化、专业化、特色化的创新产品，给予更加宽松的附加费用率等监管政策，适当降低偿付能力监管要求。

银保监会相关负责人表示，对于财险公司来说，尽管保费规模有所下降，但投保率上升、保额提升、新车增长和档次提高也会有所对冲。由于车险价格回归合理水平，以各种违法违规手段套取费用的现象将明显减少，可以减少跑冒滴漏和税务支出，降低合规风险，改善行业形象。

此外，银保监会也要求各方面机构明确职责分工，并相互配合，其中监管部门要发挥统筹推进作用、财险公司要履行市场主体职责、相关单位要做好配套技术支持，如鼓励财险公司调整优化考核机制，降低保费规模、业务增速、市场份额的考核权重，提高消费者满意度、合规经营、质量效益的考核要求。

(责编：李栋、值班)
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