国航ARJ21飞机完成首航 正式投入航线运营

人民网北京7月10日电 （记者乔雪峰） 7月10日7时47分，中国国际航空公司（以下简称“国航”）全新引进的ARJ21-700新型涡扇支线客机执飞的CA1109航班从北京首都国际机场飞抵锡林浩特机场，成功完成首航任务，正式投入航线运营。

为了实现国航ARJ21飞机早日投入运营，让旅客在旅途中感受到国产飞机安全、舒适、顺畅的服务体验，自6月28日飞机交付以来，国航以自身严谨、专业、高效的运行保障能力迅速对接首航前的各项筹备工作，飞行、地面各岗位骨干和专兼职教员立刻投入实机训练。从客货舱布局、地面保障流程观摩实习，到特种保障车辆测试、机位测试、机上服务设施设备复核，再到客货舱、机上应急、配餐设备等的装卸及使用演示，在抵达北京后的3天里，地面保障测试工作圆满完成，飞机状况良好。在随后的飞行训练和验证飞行中，飞行、乘务、机务队伍的飞行、维修和航线保障能力得到了进一步锻炼和磨合，顺利获得了局方运行批准，国航为ARJ21飞机首航做好了充分的准备。

ARJ21飞机是我国首次按照国际标准自行研制的具有自主知识产权的新型涡扇支线飞机，具有适应性、舒适性、经济性、共通性、系列化等特性。具有可媲美干线客机的舒适性，相比同类型飞机，ARJ21飞机客舱内部更宽、更高。国航ARJ21飞机采用90座全经济舱，共18排座椅“左二右三”座位布局，座椅选用国产最新的超薄型座椅，外观简洁，乘坐舒适，间距、后仰、宽度与国航现有单通道客机配置水平相当，同时，为每位旅客均提供了USB电源插口。客舱内饰使用“天地人和”的国航全机队统一的内饰产品，全舱采用2022年冬奥会元素内饰，餐食与现阶段航线配置标准保持一致，力求为旅客提供美好旅行体验。

按照计划，2020年国航将接收3架ARJ21-700新型涡扇支线飞机，执飞北京首都国际机场至内蒙古锡林浩特、包头、乌兰浩特、呼和浩特等航线任务。ARJ21飞机的引进将有利于补充国航支线飞机运力，促进国航干线、支线航班的有效衔接，进一步扩大国航机队的运载能力，进一步完善国航的整体航线网络布局，增强市场竞争力，从而满足旅客大众化航空出行需求。

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