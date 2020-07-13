原标题：全球领先人工智能鉴别场景 得物App引领潮流行业进入AI时代

7月9日-11日，2020年世界人工智能大会在上海举办。大会上，新一代潮流网购社区得物App宣布将在上海建设全球供应链中心，并基于人工智能技术及得物App在潮品鉴别查验领域的多年沉淀，打造全球领先人工智能鉴别场景，助力人工智能发展“上海高地”落地成型。

据了解，得物App是全球领先的新一代潮流网购社区，正品潮流电商和潮流生活社区是平台的两大核心服务。其首创的“先鉴别，后发货”的网购流程很大程度上为用户提供了正品保障，已经成为全国年轻人品质消费、潮流消费的风向标。

筹建全球供应链中心 得物将打造全球领先人工智能鉴别场景

随着在线新经济展现出蓬勃发展的态势，市场对生活消费品的质量检测与真假鉴别的需求也在快速增长。数据表明，预计到2021年，全球检测市场规模将超过2000亿美元，而这其中服饰鞋帽类的检测占比达到了54%。

广阔的市场前景更凸显了引领行业走向智能化的必要性。根据设计规划，得物App将投资数亿元在上海建设全球供应链中心，并搭建完整的针对各类潮流单品的人工智能鉴别查验系统。

该项目将建成数十条自动化产线，基于图像识别技术和高精算法，快速识别商品异常，并对异常情况进行实时精准判断，实现对潮流商品鉴别查验的数字化、精细化、智能化。据了解，该项目也将成为全球领先的人工智能检测场景，进一步助力上海建设人工智能高地、打响城市品牌。

由于潮流类单品涉及鞋类、服装、配件、数码等多个品类，材料复杂，品牌生产线不一，鉴别查验工作极为复杂，国内目前尚无针对潮流类产品的检测系统。得物App搭建的潮品人工智能鉴别查验系统，将率先推动潮品鉴别行业的数字化、智能化发展，大幅提升电商行业、检测行业的技术水准，从技术上、产业上填补国内空白。

构建强大的“潮品鉴别数据库” 得物率先探路“AI+潮流”

随着上海人工智能发展进入“快车道”，不论从人工智能产业化角度出发，还是从传统产业智能化角度考虑，“行业智能化”都应当成为突破口，以大规模行业应用带动新一轮技术突破。

此次能够搭建完整的潮品人工智能鉴别查验系统，得益于得物App团队多年来在潮流单品鉴别查验方面的经验积累与沉淀。不同于传统电商平台，得物App在传统电商模式的基础上增加了鉴别真假与查验瑕疵的服务。对于在得物App平台购买的商品，平台首创的“先鉴别，后发货”网购流程，保证用户在收到商品前，该商品已经得到全面的查验鉴别，为用户提供“更快、更好”的潮流正品网购体验

在多年来对潮流单品的鉴别查验实践中，得物App累积了丰富经验与海量数据，内化沉淀为“潮品鉴别数据库” ，为潮品人工智能鉴别查验系统搭建中的机器学习过程提供了大数据支撑。对于在得物App上售卖的潮流单品，平台都一一建立了详细的鉴别档案。专业鉴别科研团队会对包装、外观、材料、附件等进行细致分析和仪器检测，出具详细的鉴别报告，并在一线的鉴别查验中不断积累经验，迭代升级，形成得物App在潮品鉴别领域核心壁垒。

值得一提的是，得物App自成立起便在高科技赋能领域投入大量人力物力，通过计算机识别、AI辅助等技术来完善潮品鉴别查验的正确率与全面性。2019年，得物App还在上海成立了鉴定鉴别与供应链中心，不仅为未来打造的全球最大的潮品人工智能鉴别查验系统率先探路，也加速人工智能技术充分下沉到各行各业，挖掘出更多跨领域的应用场景，极大增加了人工智能应用的普及性。

据了解，未来发展到一定阶段，得物App计划建立公共检测服务平台，通过人工智能检测提高检测准确度和效率，借助智能化延伸第三方检测的价值链条，为相关行业决策提供第一手资料，促进行业的变革和崛起。作为全国第六大零售电商，得物App表示将继续扎根上海，不断加大对前沿技术的投入，积极落地各类AI+应用场景，助力上海科创中心建设和打造人工智能创新发展高地。

(责编：夏晓伦、毕磊)