心连心公益直播走进四川 快手助力农产品“出山”

人民网北京8月12日电（记者夏晓伦）7分钟30万单凯特芒果、3分钟10万单会理石榴、3分钟5万单黑苦荞胚芽茶……8月11日晚，快手联合央视文艺节目中心开启了“心连心公益带货”四川凉山州喜德助农专场，众多原生态的优质四川好物在短时间内被“抢光”。

数据显示，3个小时的四川助农带货直播，有3000万人次挤进直播间，总支付金额突破1亿元。其中，为大凉山州助农带货总支付金额超2500万元，这场公益直播带货的活动，让更多凉山好物走进了千家万户。

本次公益直播带货由主持人朱迅携手快手主播辛有志、佘诗曼、刘惜君、海陆等艺人，带货的商品则以食品为主，包括大凉山喜德县袁野农家腊肉、大凉山喜德县黑苦荞胚芽茶、大凉山华祥挂钩风干牛肉、杨大爷得荣树椒香肠等数十种商品。

“万水千山总是情，快下一单行不行！”自称已经“上道”的朱迅在直播间里的奋力“吆喝”，引来不少网友点赞。有大凉山本地网友在直播间表示，通过这次公益直播带货的方式，让更多人有机会了解大凉山，也让更多人有机会品尝到大凉山优质的农产品。同时，还给当地百姓带来了可观的收入。

朱迅、辛有志、佘诗曼介绍当地特色花椒。

实际上，这已经是快手第三次与央视进行直播带货合作。今年4月12日晚，快手与央视新闻举办了助力湖北公益卖货，整场直播观看人次1.27亿，总共带货超过了6100万。

4月27日晚，朱迅搭档李梓萌在快手上演了带货首秀，并与88位快手达人助力卖货。热干面在一分钟内卖出27500包，酷我乳酸菌一分钟卖出26000瓶，周黑鸭鸭脖和小龙虾也分别在一分钟卖出了15000份和12000份……据统计，本次直播共卖出8012万元湖北商品。

据了解，快手电商自2018年年中启动以来发展迅速，电商已成为快手在内容和社交外的第三个属性。业内人士认为，由于快手日活已超3亿，从体量上看拥有广泛的用户基础，同时快手电商本身还拥有粉丝黏性好、转化率高的优势。因此，快手电商也正在成为电商行业的新兴力量。

正是依托上述优势，快手在扶贫和公益方面做出了很多有益探索。对此，快手电商负责人介绍，一直以来,快手电商始终秉持从源头上保障货源品质原则,现场直播商品工厂的生产全过程和质量检查流程,为广大网友还原快手平台上商品的真实诞生过程,为平台用户提供一个良好的直播带货消费环境。同时，源头好物还主打源头直供，为用户提供高性价比商品，更适合源头类型的扶贫商品售卖。

只有质量保证了,才能获得更多消费者的信赖,直播带货才能保证平台的好口碑。上述负责人还表示，联合专业质检机构深入工厂一线进行质量检测正是快手电商严控合作商家品质的表现之一。他举例道：“快手电商联动质检机构SGS走进了湖南欧标化妆品有限公司，深入化妆品工厂生产一线，通过一系列质量检测流程，见证了快手电商优质合作商家的专业实力与优秀品质。”

“直播带货”正成为扶贫助农新模式,助农扶贫直播不仅能够帮助各地精准扶贫增收,同时还是破解农产品滞销、企业复工难等问题的有效手段。数据显示，2019年，有超过1900万人从快手平台获得收入，其中国家级贫困县在快手卖货人数约115万人，年销售总额达到193亿。而在发生疫情的今年，快手助农扶贫的作用则更显突出。

有业内人士表示，通过短视频与直播，快手等短视频平台正在帮助越来越多人脱贫致富。助农扶贫直播给消费者带来众多福利的同时,也给各地特别是贫困地区带来了更大的商机，更为中国经济行稳致远的发展提供了新的动力。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)