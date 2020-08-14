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由负转正！前7月中国实际使用外资5356.5亿，同比增0.5%

2020年08月14日08:15  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端8月13日电 13日，国务院政策例行吹风会，介绍《关于进一步稳外贸稳外资工作的意见》情况。商务部外国投资管理司司长宗长青介绍，今年以来我国吸收外资增幅实现了由“负”转“正”，总体好于预期。

　　据介绍，今年1-7月，全国实际使用外资5356.5亿元人民币，同比增长0.5%，较1-6月回升了1.8个百分点，由负增长转为正增长；7月当月，全国实际使用外资金额634.7亿元人民币，同比增长15.8%，连续第4个月实现单月吸收外资正增长。

　　宗长青指出，今年以来我国吸收外资主要有三个特点：

　　一是服务业发挥了支撑作用。1-7月服务业实际吸收外资4145.9亿元人民币，同比增长11.6%，占我国吸收外资比重77.4%。其中，高技术服务业同比增长27.4%。

　　二是主要投资来源地保持稳定。香港地区、新加坡、英国等实际投入外资金额同比分别增长8.2%、4.6%和48.6%。

　　三是外资大项目持续落地。1亿美元以上外资大项目到资占比68%，埃克森美孚、宝马、丰田、英威达等不少跨国公司不断加大在华投资，加快在华布局。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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