央行：房贷利率连续4个月不变

本报讯（记者 潘福达）央行昨天上午发布公告称，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2020年8月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年 期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

新一期的1年期LPR和5年期以上LPR依然“原地踏步”，连续4个月维持不变。东方金诚首席宏观分析师王青表示，8月LPR持平在市场预期内。央行8月17日发布公告称，当日开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作，操作期限1年，中标利率2.95%，与上次持平，表明本月LPR报价的参考基础未发生变化。7月以来银行平均边际资金成本存在一定上行压力，银行下调8月LPR报价加点的动力不足。他表示，近期LPR报价未做下调不会改变今年以来企业贷款利率持续下行态势，预计三季度企业一般贷款加权平均利率有望较二季度再下行20个基点左右。

从LPR机制推出以来，5年期以上LPR利率已累计下降了20个基点，从4.85%降到了4.65%，以首套房贷100万元贷款30年为例计算，每月房贷可以少还120多元，虽然5月至8月一直维持在4.65%，但总体来看降息幅度明显。

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