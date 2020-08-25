深交所创业板迈入注册制时代 创新资本中心助力高质量发展

8月24日，在深圳证券交易所举行的创业板改革并试点注册制首批企业上市仪式上，嘉宾拍摄上市企业股价。新华社发

8月24日9时30分，伴随着深圳证券交易所上市大厅的清脆钟响，首批创业板注册制18家企业开市交易，标志着创业板改革并试点注册制的全面落地，中国资本市场迈入改革新时代。

此次改革历时4个月，优化了企业上市、交易、信息披露、退市等一系列制度，从增量市场改革跨入存量市场改革，力度之大令市场振奋。与此同时，新股首秀集体大幅上涨，10只股涨幅超100%，最高涨幅超过1000%的行情，更让这个刚升级了注册制“芯片”的市场备受瞩目。

资本市场对于优化资源配置，推动科技、资本和实体经济高水平循环具有枢纽作用，以深交所为核心的创新资本中心将为实体经济带来怎么的改变？企业又该如何借力资本跳板发力？南方日报记者采访了多位专业人士。

事件

创业板注册制助力深交所打造创新资本中心

“我最大的感受就是速度快，深交所发行制度市场化快速推进的感受很深。速度、透明性和时间节奏超出我们想象，所以我们被‘平移’初期的忐忑就没有了。我认为这是市场化改革的真实体现。”作为首批创业板注册制企业，深圳欧陆通董事长王合球向记者讲述了公司完成注册制IPO的体验。

“效率高”是市场对创业板注册制改革的一致认可。不同于科创板“平地起高楼”式的增量改革，有着800多家上市公司和4500多万投资者的创业板的存量改革任务量巨大。但是，诞生在改革开放的前沿阵地，创业板拥有与生俱来的改革基因和特区速度。

4月27日，中央深化改革委员会第十三次会议审议通过《创业板改革并试点注册制总体方案》，拉开了创业板改革的序幕；6月12日，证监会发布《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等业务规则；6月15日、6月30日，深交所先后开始受理在审企业和新申报企业申请；7月24日，证监会同意首批4家企业创业板IPO注册；8月19日，首批18家公司完成IPO发行。

中国证监会主席易会满表示，自去年以来，我国资本市场改革全面加快。创业板改革并试点注册制是继科创板之后，通过增量带动存量推进注册制改革，完善资本市场基础制度的重大举措，对于支持粤港澳大湾区发展、深圳建设中国特色社会主义先行示范区以及更好服务实体经济高质量发展具有重要意义。

他希望深交所坚守创业板定位，突出特色、错位发展，在深化金融供给侧结构性改革，推动科技、资本和实体经济高水平循环方面实现更大担当作为。与此同时，他还呼吁，建设优质的创新资本中心是资本市场有关各方的共同使命，证监会将继续推进建设高质量的资本市场和世界一流的交易所。

意义

增量与存量同步改革步入深水区

创业板改革并试点注册制首次将增量与存量市场改革同步推进，对全市场实施注册制改革具有承前启后的意义。随着创业板改革并试点注册制落地，中国资本市场改革从“试验田”步入深水区。业内人士纷纷指出，创业板改革释放出的巨大改革红利，将成为创新驱动型新经济的发展动能，并为下一步全市场注册制改革探索路径。

在中山证券首席经济学家李湛看来，创业板注册制改革的落地，意味着深交所在资本市场注册制改革上实现了重要突破。沪深交易所将在注册制改革、吸引优质上市资源方面同台竞争，有助于形成各有侧重、相互补充的适度竞争格局。此外，创业板注册制改革落地，将进一步巩固深圳金融中心的地位，提升深圳金融业的影响力和辐射力，并为深港金融合作带来更广阔的合作空间。

金信深圳成长混合、金信价值精选混合基金经理吴清宇则在接受记者采访时表示，此次创业板试行注册制改革有助于科技创新企业发展，从资本市场融资层面和产业层面都能起到较好的扶持助推作用。博时创业板ETF基金经理尹浩同样认为，创业板定位于服务成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。在人工智能、大数据、5G等新科技手段快速发展的大潮中，未来创业板可以为具有新模式、新业态、新产品的企业提供更优质的上市融资服务。

“对于我国资本市场改革来说，这标志着我国资本市场改革正在跨越深水区。”李湛说。一方面，科创板是增量改革，创业板注册制改革是存量改革，存量改革的影响面更广、示范效应更强，注册制改革正向整个资本市场全面推进。另一方面，科创板的运行经验表明，注册制可以大幅提升资本市场的融资服务能力。当前，我国新经济、新业态急需资本市场、金融市场为其提供高效的融资服务，如芯片行业等资本密集型领域，创业板注册制改革的落地将进一步提升资本市场对实体经济的服务能力，成为金融供给侧结构性改革的重要组成部分。

机遇

创新创业企业借力正逢其时

在首批创业板注册制改革的上市企业中，有3家来自广东的企业，分别是深圳的杰美特、欧陆通，和揭阳的蒙泰高新。创业板注册制首批18只新股的首次亮相获得市场的追捧，集体高开。截至8月24日收盘，18只新股全部大涨，蒙泰高新、欧陆通和杰美特这3家粤企的涨幅分别为201.39%、130.92%和82.43%。

近年来，广东省金融监管部门不断深化改革、推出政策福利，助推企业上市。广东企业抢抓机遇，借助资本市场的力量壮大自身发展。

广州市地方金融监督管理局提出，争取用3年时间推动广州市新增境内外上市公司30家，其中新增上海证券交易所科创板、深圳证券交易所创业板上市公司20家。深圳证监局在落实创业板改革并试点注册制落地的过程中，通过积极开展相关调查研究、引导辖区机构探索业务转型等方式，支持推动辖区符合创业板定位的企业在创业板发行或重组上市。

据广东证监局统计，目前，广东高新技术企业超5万家，位居全国第一。受益于此，辖区具备“三创四新”公司数量众多，创业板上市资源丰富。目前，辖区共有169家拟上市公司，其中93家拟申报创业板，位居全国前列。

“这次创业板注册制改革，制定了更加多元包容的发行上市条件，能够更好支持不同成长阶段和不同类型的创新创业企业在创业板上市，大幅提升创业板市场的包容性。这为实体经济的发展，特别是针对创新发展、自主研发等方面提供了多渠道的资本补充。资本市场的机会‘可遇不可求’，建议广东企业家们积极抓住机会，迎接发展机遇。”普华永道中国广东市场主管合伙人王斌说。

创业板注册制改革将为广东省创新型经济的发展提供更大空间。广州开发区金融控股集团有限公司董事长严亦斌表示，此次创业板试点注册制改革，形成了更加完善、股权融资占比高的融资体系。作为全国GDP排名第一的大省，广东重视研发投入，高度依赖于创新，而创新需要加大投入，可通过资本市场提供资金和正向激励高效推动创新活动。

在此背景下，科技企业登陆资本市场更为便捷，将为广东省的创新和新经济发展，带来新的发展机遇。接下来，鼓励具有自主创新能力、符合要求的高新技术企业到创业板上市，是广东省借力创业板改革发展新经济的关键。严亦斌建议，一方面，加强政策引导，加快推动科技企业登陆创业板；另一方面，培育企业登陆创业板以解决融资和公司治理的意识。同时，促进风投和创投市场发展，通过机构有动力推动所投企业上市，利用资本的力量加快广东新经济发展。

企业声音

“手机壳第一股”杰美特董事长谌建平：

企业越做越好 秘诀在于专注

我们从2012年开始准备IPO，总共经历了3次申报。今年，我们“平移”到创业板融资，整体比较顺利。我感受到效率比以前有更大提升，大家互动和反映的速度更快，对企业而言很有帮助。我们专注于移动智能终端配件行业，被大家称为“手机壳第一股”。我非常感谢深圳，来到深圳才有今天的发展。我们公司和深圳这座城市有相似之处，我们都关注发展，发展技术、发展自有品牌，发展比成果更重要。我认为公司发展最核心的一点是“专注”，十几年来我们专注智能终端保护这一类产品，专注让我们越做越好。

欧陆通董事长王合球：

感谢深圳让我能发挥技术特长创业

很荣幸能成为资本市场创业板注册制的首批企业，同时也感到压力，受到投资者和社会各界的广泛关注，感觉身上的责任更大了。7月深圳交易所接续审查正常启动，到如今一个多月的时间，市场化快速推进的感受很深。速度、透明性和时间节奏超出我们想象，这也是市场化改革的真实体现。我们公司在1996年成立，搭上了深圳改革开放这一趟“快车”往前走。我本身做技术出身，怎么把技术特色发挥出来，是我一直在思考的问题，为此我来到了深圳。感谢深圳，让我们的团队一直保持激情。

蒙泰高新董事长郭清海：

我们是资本市场改革的受益者

蒙泰高新是资本市场改革的受益者也是践行者，我们一直坚持自主创新，只有开发更多差异化产品顺应市场需求，才能使我们在经济周期中不会被市场淘汰。我们在内通过自主研发，在外通过资本助力，获得源源不断的活力。今年以来，A股IPO有240家，其中186家是制造业企业，约占七成，蒙泰高新也是制造业，这说明国家对直接融资偏向实体经济，我们有很大的发展空间和资本助力。上市后，我们将继续坚守主业，放眼未来，不断打磨丙纶这个环保型材料，使其更广泛应用于新能源和环保领域。

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(责编：李都也(实习生)、李栋)