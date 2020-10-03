浦发信用卡双节活动进行时：让用户收获感与互动感俱足

浦发银行信用卡自9月23日起开始推出中秋国庆双节系列主题活动，目前正在火热进行中。

整体来看，浦发信用卡的本次双节活动分成三个阶段：节前“天天领好礼”，节中“日日享优惠”，以及节后针对消费者所需设计的各主题“返场”活动，为双节期间用户们消费增长下的金融服务需求做好承接。

浦发信用卡依托多元的个人金融服务与非银生态场景优势资源，以双节营销活动，促动假日消费和经济热潮，也为持卡人提供收获感与互动感俱足的活动参与体验。

全渠道触达：提供收获感

此次双节活动营销资源丰富：领大红包、享抵用金、优惠看电影、惠花、臻选、约车、商城等方式及渠道全覆盖，以全渠道触达用户。

在节前的“天天领好礼”活动阶段，浦发信用卡推出开红包即得1%/5%/10%国庆交易返刷卡金活动，最高可返100元。此外，到了临近节日的前三天，持卡人开红包还有机会赢取最高66元的小浦消费券，且参与活动者开包就有优惠(或随机赠送的信用卡积分奖励)。

在“浦大喜奔”APP上，参与虚拟现实的“找排球”游戏，就有机会赢取《夺冠》10元观影权益；比如在“小浦惠花”消费及分享好友达标就可获得星巴克饮品券；再比如聚合约车的达标特惠活动、小浦臻选平台上的优惠券、快捷消费满额抽取双节网购礼包、以及在线商城满额赠送优惠券等。

节日期间，浦发信用卡的双节活动进入到“日日享优惠”阶段。包括拉动交易额的“大锦鲤”活动和扩大活动参与面的“小锦鲤”活动：其中交易达标抽取的“大锦鲤”每个价值将近5000元，此外周内消费达标也可抽取开红包即享的“小锦鲤”。

“领”“享”“促”多维并举：提供互动感

在双节主题活动中，浦发信用卡运用“领”、“享”，“促”三个体验维度，将营销的时间流拉长，后续的活动设计不断呼应前序活动，使得用户的体验环环相扣。

比如抵用金红包，或是电影观影券等，用户们可以在节前先“领”，节日期间再“享”。节日期间的刷卡金呼应了节前的“刷卡金红包”；节日观影活动呼应了小浦惠花的预推荐与优惠；节后阶段的返场抽奖活动又呼应了此前的绑定还款客户。到了节后活动阶段，还有浦发信用卡作为金融服务商的“促”，以交易分期特惠等活动，为节日期间消费能力旺盛的客群提供更多还款选择。

以上维度也进一步体现了浦发信用卡的营销理念，是跟踪并持续关照持卡人的消费体验与需求，做好产品及服务。对于信用卡的经营而言，这一方面是更纵深地服务普惠民生需求，另一方面，也可通过权益转化带动持卡人的消费和交易，赢得用户的深度参与和留存。

从用户关系来看，双节活动并非是浦发信用卡单向度地给持卡人福利，卡中心与消费者之间不是割裂的“予取关系”，而是双向流动的、寻求反馈。

满载节日气息：提供仪式感

浦发信用卡的双节主题活动，还将用户们带进了浓浓的国庆氛围。浦发信用卡此时像一根无形的纽带，把家国情怀链接到了用户们的日常消费生活。

一名浦发信用卡中心人士表示，他们洞察到，对美好精神文化生活的追求，已经越来越成为人们的新刚需。由此，近年来，浦发信用卡不管在发卡还是营销活动中，都从“文化产品、文化营销、市场活动、专属服务”等多个层面打出一整套组合拳，其文化标签已经打下烙印。

这一次双节主题营销活动也不例外。比如品牌代言人女排运动员的重点营销，从预热悬念到拼搏卡闪耀上线，以及电影《夺冠》的观影优惠，一系列活动层层覆盖，正是“情怀”的脚注之一。“浦大喜奔”APP上是女排正能量传递，文案里“小浦”拟人化地表示自己已经热泪盈眶、热血沸腾。

此外，浦发信用卡还在节日期间别具一格地推出了品牌群像代言人九宫格国庆组图、“华夏尽风流”文化卡系列组图、“相携共贺，迈向未来”联名卡系列组图等。以国潮为元素的臻选会员平台、多元商城的活动也呼应出国庆主题。

(责编：李彤、孟哲)