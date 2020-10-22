分众传媒发布第三季度报告:前三季度净利润同比增61.9%

10月22日，分众传媒发布2020年第三季度报告。报告显示，今年分众前三季度营收为78.75亿元，净利润为22.02亿元，同比增长61.9％；第三季度营收32.65亿元，净利润为13.79亿元，同比增长136.77%。

报告指出，虽然整个广告行业同比下降，但广告预算向头部充分集中。同时，众多品牌引爆案例让分众在新消费行业的崛起浪潮中占据了十分重要的位置，新消费赛道本身的高增长，带动了疫情后业绩的快速反弹。

根据益普索发布的《2019年中国国内流行广告语受众调研报告》显示，调研用户对2019年前十大流行广告语的主要记忆渠道主要来自于电梯媒体、互联网占比分别为81%、54%和50%，在品牌传播层面电梯媒体呈现出明显的优势。

分众传媒董事长江南春表示：“分众日覆盖3亿城市主流人群，日均高频触达7亿人次，品牌引爆能力不断提升；伴随中国构建双循环新发展格局，数字化的分众也将开启全新的增长空间。”

第三季度，数字化改造的持续推进依旧是分众传媒发展的重要亮点。在阿里巴巴赋能之下，分众已不仅是助力品牌引爆的最重要的线下流量入口，更成为融入品牌全域营销、提升品牌消费者资产的核心平台。随着全流程的数字化覆盖，分众正在运用云端分发、精准投放、数据回流、品效协同等成果重塑公司的业务模式，并全面引领线下媒体的数字化变革。

目前，分众已从最早的插卡播放发展为80％－90％的终端可以云端在线推送，将绝大部份屏幕物联网化，可远程在线监控屏幕的播放状态。在阿里支持下，分众不断通过构建楼宇画像大数据库等方法，实现千楼千面精准定位，协助品牌达成更为精准有效的投放。

阿里巴巴与分众传媒开创U众计划，是手机屏与全球最大的公共屏联合打造的全域解决方案。由于与阿里的后台打通，分众实现了“网络可推送、实时可监测、数据可回流、效果可评估”，客户在分众上的每一次投放数据都可回流到天猫数据银行，都可以按照A（认知）I（兴趣）P（购买）L（忠诚）的不同状态沉淀到品牌数据银行，成为品牌数字资产的重要累积。

同时，作为全球最大的电梯媒体集团，分众传媒长期致力于精耕生活圈场景营销。依托于此，在数字化技术赋能之下，分众不仅成为全球线下媒体数字化的引领者，更成为生活圈精准流量分发领域的先行者。

第三季度，分众传媒再次传出新动作。据悉，自9月起，分众在智能屏领域已逐步向授权代理商开放DSP系统。这一举措将帮助代理商实现在线精准选楼和选择时间，以及在线投放和监测，为生活服务类实体终端开启了基于地理位置的在线LBS屏幕广告服务。这也是分众以领先的数字化技术和绝对的终端资源优势，为客户提供精准、强效流量分发服务的再次实践。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)