分众传媒2020半年报营收46亿 二季度楼宇媒体日用消费品广告收入同比增长25％

8月20日，分众传媒发布2020年半年度报告。报告显示，今年上半年分众实现营业收入46.1亿元，同比减少19.35%，归属于上市公司股东的净利润为8.2亿元，同比增长5.85%。

净利逆势增长 头部媒体价值突显

报告显示，二季度，随着电梯广告的投放恢复正常，广告主需求也逐渐回暖，公司把握了疫情之后日用消费品、在线教育等行业的市场机遇，实现了楼宇媒体收入的快速回升。

尽管受新冠肺炎疫情影响，国内广告市场需求不佳，加上影院上半年暂停营业，影院广告收入同比降幅高达85.23%，导致上半年分众营收同比下滑。但业内分析认为：首先二季度以来，分众传媒楼宇电梯媒体主营业务迅速复苏，这一逆势上扬表现主要得益于疫情影响之下，更多的企业，尤其是行业中头部企业，选择将可能收缩的广告预算更多投向头部媒体。在行业下行时期，分众传媒电梯媒体的“主流人群、必经、高频、低干扰”的媒体价值，和强大的品牌引爆能力反而更为突显。同时，受疫情影响，各行各业的格局或多或少发生了洗牌，企业之间为了争夺市场份额，也在经济回暖时期重新加大了广告投放力度。这一背景下，分众传媒的行业领导地位也将获得进一步加固。

分众传媒董事长江南春表示：“分众已覆盖数十万栋办公楼宇和社区公寓楼，覆盖了3.1亿城市主流人群，他们是中国最有消费力和风向标价值的主流人群，分众在他们每天必经的、封闭的电梯场景中形成了高频次、强制性的有效触达。未来，分众作为线下流量核心入口的稀缺性资源价值将日益显现。”

另一方面，随着近期电影市场的开放，“十一国庆档”排期的强势推出，业内对分众的电影映前广告业务的回暖也十分看好。

客户认同不断升温 引爆现象级案例

长期以来，分众作为全球电梯媒体集团的领导者以其日均3.1亿城市主流人群的覆盖能力及领先的广告传播效果筑就了极强的竞争壁垒，获得广告主的广泛青睐。

近年来，波司登、飞鹤、妙可蓝多等品牌通过分众平台异军突起，不仅实现了品牌引爆，销售业绩、利润、市值也都获得同步提升，起到良好的案例示范效应，分众已成为媒体碎片化时代极少数能实现品牌集中引爆的战略阵地。

根据益普索发布的《2019年中国国内流行广告语受众调研报告》显示，调研用户对2019年前十大流行广告语的主要记忆渠道主要来自于电梯媒体、互联网和家中电视，占比分别为81%、54%和50%，在品牌传播层面电梯媒体呈现出压倒性优势。

持续数字化变革 推进品销协同

分众传媒业绩回温的另一助力，来自于数字化变革进程的持续推进。在阿里赋能之下，分众传媒率先推动了线下媒体的数字化升级之路，其在2019年底便上线了基于物联网的云端KUMA新一代智能广告平台，这也是分众旗下媒体的智能投放分发系统。从最早的插卡播放发展为80％－90％的终端可以云端在线推送，将绝大部份屏幕物联网化，可远程在线监控屏幕的播放状态。

由于与阿里的后台打通，分众实现了“网络可推送、实时可监测、数据可回流、效果可评估”。客户在分众上的每一次投放数据可回流到天猫数据银行，成为品牌数字资产的重要累积。客户可以根据数据进行精准的二次追投，进而大幅提升转化率，推进品销协同度的提升。

此外，分众的智能屏也已实现从全城播出到根据每个楼宇的大数据分析进行“千楼千面”的投放。客户可根据LBS挑选终端三公里以内的楼宇，或根据产品价位选择不同价格区域的楼盘，或通过分众的后台系统中选择目标人群比例更高的区域进行精准投放等等。

2019年分众传媒结合现代科技算法，开发并正式上线KUMA分众媒体新一代智能广告投放及发布系统，标志着分众已完成“从手工操作到内部系统化到外部平台化”的跨越，进一步推高分众媒体的营销效率。

据介绍，KUMA系统还可与互联网公司对接打通，实现在分众系统内的程序化购买媒体。2020年1月，KUMA开放平台一期完成了与阿里妈妈的深度对接，实现了外部DSP的在线询量，成功实现线上线下媒体投放的无缝对接。同时，分众将在2020年下半年推出客户自助购买系统，所有选楼，付款，投放，监测全可在线完成。

近期，分众联手小沈龙、谢娜、华少，推出“分众好物节”直播活动，也是分众传媒在智能屏上的一次拓展电梯广告的玩法的新尝试，将广告屏幕化身为“直播屏”，使电梯广告更具有内容感，提升营销效率，进一步打破营销线上线下的界限。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)