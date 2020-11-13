原标题：车企三季报放榜：业绩回暖 隐忧仍存

11月12日，随着今年三季度财报相继出炉，A股上市车企完成今年第三次“大考”。北京商报记者梳理发现，在车市加快复苏背景下，今年前三季度半数以上车企业绩实现增长，但部分车企业绩增长的含金量有待商榷。同时，当前汽车行业马太效应明显，众泰、力帆等尾部车企仍在亏损，这些车企面临遭到市场淘汰的风险。此外，随着三季度业绩出炉，车企们也已悄然启动年末的新一轮销量冲刺。

半数以上回暖

北京商报记者梳理21家A股上市车企财报发现，今年前三季度，共有11家车企营收实现同比增长，与上半年相比增加4家；共有10家车企净利润实现同比增长，与上半年相比增加3家。

营收方面，中国重汽、长安汽车、一汽解放、比亚迪的营收同比增幅均达到两位数，分别为46.4%、23.77%，19.67%、11.94%。净利润方面，长安汽车、江铃汽车、比亚迪的净利润同比增幅最高，分别为230.98%、127.42%、116.83%。

车企业绩加快回暖背后是终端市场的复苏。数据显示，今年9月，国内汽车产销量分别为252.4万辆和256.5万辆，环比分别增长19.1%和17.4%，同比分别增长14.1%和12.8%，销量增速已连续5个月保持在10%以上。

值得注意的是，部分车企净利润的增长与政策补贴、股权转让、资产重组等因素有关，如果排除这些因素，业绩状况或将大打折扣。

据了解，今年上半年，江淮汽车计入当期损益的政府补助为4.8亿元。进入三季度，江淮汽车又分别获得5次财政补贴，累计金额达4.2亿元。财报显示，今年前三季度，江淮汽车归属于上市公司股东的净利润为4235万元，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损9.09亿元。

财报显示，今年前三季度，长安汽车归属于上市公司股东的净利润为8.83亿元，期内投资收益高达35.24亿元，这部分投资收益主要来自于长安汽车旗下新能源科技公司混改及出售长安标致雪铁龙汽车有限公司的股权。

同时，前身为一汽轿车的一汽解放，近年来业绩一直不佳。今年前三季度，一汽解放归属于上市公司股东的净利润达26.5亿元，同比大增。对此，一汽解放方面称，公司净利润与重组前相比大幅增长，主要为重组完成，置入盈利能力较强的资产导致。

边缘玩家掉队

尽管A股上市车企半数以上业绩实现增长，但仍有不少车企情况并不乐观。今年前三季度，上汽集团、广汽集团净利润同比降幅均达两成左右，而海马汽车、众泰汽车、力帆股份、北汽蓝谷仍处于亏损状态，亚星客车、金龙汽车则由盈转亏。

不难发现，亏损车企销量普遍低迷。今年前三季度，力帆汽车销量仅为1990辆，同比下降91.73%；海马汽车销量为9449辆，同比下降57.01%；北汽蓝谷销量为2.1万辆，同比下降78.57%。

目前，众泰汽车和力帆股份均面临破产风险。今年8月，重庆市第五中级人民法院裁定受理债权人重庆嘉利建桥灯具有限公司对力帆股份的重整申请，并指定力帆系企业清算组担任力帆股份管理人。9月23日，浙江省永康法院受理登记债权人对众泰汽车的预重整申请。

作为国内汽车行业龙头，今年前三季度上汽集团营收4846亿元，归属于上市公司股东的净利润为166.47亿元，销量为361.32万辆，三项指标同比分别下降15.39%、19.93%、18.14%。

上汽集团董事长陈虹此前表示，疫情对上汽集团的冲击大于其他车企，一是因为上汽集团经销商数量较多，已达7000家左右，损失更大，恢复较慢；二是上汽集团在武汉也有重要生产基地，疫情影响了公司产销情况。

北汽蓝谷为北汽新能源母公司，北汽新能源曾多年蝉联国内新能源汽车销量冠军。然而，北汽蓝谷今年前三季度营收仅为39.22亿元，同比下降78.16%；归属于上市公司股东的净利润为亏损28.84亿元，亏损额仅次于力帆股份。

汽车行业分析师张翔认为，北汽新能源对出租车、网约车、分时租赁等领域较为依赖，而突发疫情导致今年以来相关领域的企业购车需求降低。另外，随着补贴政策调整，北汽新能源部分车型的价格优势遭到削弱，市场竞争力降低。

年末冲刺开启

随着三季度结束，车企年度销量目标的完成情况也开始更加清晰。目前，今年前三季度只有少部分车企完成率超过65%。其中，江淮汽车销量为33.3万辆，完成率为74%；长安汽车销量为137万辆，完成率为72%；长城汽车销量为68.1万辆，完成率为66.8%；广汽集团销量为140.72万辆，完成率为66.4%。

在业内人士看来，车企若想完成年销量目标，前三季度完成率一般应该达到70%左右，因此这些刚过“及格线”的车企们迫切需要把握好四季度的最后冲刺机会，推动销量进一步增长。

其中，对于广汽集团而言，日系合资品牌已成为影响年销量目标能否最终完成的关键。今年前三季度，广汽丰田销量为54.34万辆，同比增长9.52%；广汽本田销量为55.05万辆，同比下降5.69%，但降幅环比持续收窄。此外，广汽乘用车、广汽三菱、广汽菲克的销量较为低迷，同比降幅分别为14.56%、51.55%、47.16%。

与广汽集团不同，长安汽车的销量增长越来越依靠自主品牌。今年前三季度，重庆长安销量为47.62万辆，同比增长6.22%；合肥长安销量为16.56万辆，同比增长154.37%。

虽然部分车企并未设定今年的销量目标，但同样也在谋求冲刺四季度销量。今年前三季度，比亚迪销量为26.89万辆，同比下降19.9%。比亚迪在三季度财报中表示，今年四季度，预计汽车行业持续向好，比亚迪全新旗舰车型“汉”和改款旗舰车型“唐”已累积大量在手订单，预计将继续推动公司新能源汽车销量增长。

乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，厂商、经销商的地方联展有效带动了10月新车消费，预计四季度车企也将持续优化经销商库存结构、缩短发车周期、提供更具吸引力的金融方案释放零售潜力。新能源方面，随着北京新能源小客车指标增发、电动车新品性能普遍增强、插混式混动性价比持续提升，预计四季度新能源车市也将迎来全面增长期。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)