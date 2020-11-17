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稳中向好 10月我国吸收外资同比增长18.3%

2020年11月17日08:16  来源：经济参考报
 

　　商务部16日数据显示，10月当月全国实际使用外资818.7亿元人民币，同比增长18.3%（折合118.3亿美元，同比增长18.4%），连续7个月实现同比增长，延续了稳中向好态势。

　　1至10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%），增幅比1至9月提高1.2个百分点。

　　分行业看，1至10月服务业实际使用外资6257.9亿元人民币，同比增长16.2%，占全国实际使用外资78.2%。高技术服务业同比增长27.8%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长44.3%、77.9%、82.1%、43.6%。

　　业内人士分析指出，我国吸引外资不仅总量在增加，而且结构在优化、质量在提升，这与我国经济所展现的韧性活力密不可分，也与长期的开放政策相关。

　　商务部外资司司长宗长青表示，我国今年稳外资的成效再次证明，中国超大规模市场对外资的吸引力没有改变，产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势没有改变，外商长期在华投资经营的预期和信心没有改变。下一步，商务部将再接再厉稳外资，重点持续抓好政策落地、对外开放、外资企业服务、营商环境优化等四个方面工作。

　　在政策落地方面，加大稳外资政策督促落实力度，特别是推动新出台的国办发28号文落地见效。落实2020年全国版和自贸试验区版负面清单，严格落实“非禁即入”。

　　在对外开放方面，会同发改委加快修订发布《鼓励外商投资产业目录》，扩大外资享受优惠政策范围。落实北京市建设国家服务业扩大开放综合示范区方案，在全国增加服务业扩大开放综合试点。深入推进海南自由贸易港和全国自贸试验区建设，抓好各项改革试点任务落实。

　　在外资企业服务方面，发挥好外贸外资协调机制及其重点外资项目专班作用，加强横向协作、纵向联动，完善“点对点”精准服务，着力解决外资企业反映的突出问题。

　　在营商环境优化方面，落实好外商投资法及其实施条例，深入推进相关法规政策“立改废”。发布《中国外商投资指引》，为外商在华投资经营提供更多便利。健全外商投资投诉工作体系，切实维护外商投资合法权益。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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