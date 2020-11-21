原标题：交通部：顺风车无需办网约车相关许可

本报讯（记者 孙奇茹）昨天，交通运输部官方微信号对网友提出的“顺风车算不算网约车”等问题进行回应时称，顺风车无需办理网约车相关许可。

交通部称，顺风车这类合法的私人小客车合乘与网约车经营性客运服务有很大区别，不需要办理网约车相关许可，但应当符合以下要求：一是应以车主自身出行需求为前提、事先发布出行信息；二是由出行线路相同的人选择合乘车辆；三是不以盈利为目的，分摊部分出行成本或免费互助；四是每车每日合乘次数应有一定限制。

对此，顺风车平台嘀嗒出行回应称，平台多年来一直在交通运输部的指导下，依法合规开展顺风车业务。“交通运输部官网的相关答复，表明合法的顺风车与网约车经营性客运服务有很大区别，不需要办理网约车相关许可。但嘀嗒会始终坚持顺风车本质特征做真顺风车，不把顺风车做成廉价网约车。”

嘀嗒称，平台指导思想和业务模式始终遵循交通运输部再三明确的顺风车本质特征，即“以满足车主自身出行需求为前提，车主不以盈利为目的”。过去的行业经历表明，以顺风车之名行非法运营之实必然会导致系统性安全风险。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)