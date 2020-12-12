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“从税收大数据透视经济活力”系列观察三

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”

车柯蒙

2020年12月12日11:03  来源：人民网-财经频道
 

编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市场主体有效对接资源、提升效率。人民网财经特别推出“从税收大数据透视经济活力”系列观察，通过增值税发票等税收大数据，透视我国经济运行发展态势。

作为最具活力和发展韧性的市场主体，民营企业经营收入的稳步上升，正折射出中国经济企稳向好的大趋势。税收大数据显示，10月份，民营经济销售收入同比增长18.7%，1至10月份累计增长5.1%，高于全国企业总体水平1.9个百分点。

疫情影响下，今年年初，许多小微企业出现资金缺口，税费减免“真金白银”的红利，是不少民营企业走出困境的重要助力。

在浙江省浦江县的一家服装厂里，老板孙必辉告诉记者，“多亏了减税降费政策，我们才能撑过困难时期，现在我们的销售额已经恢复到了去年的九成。”截至10月底，鲜艳服装厂已享受社保费减免9万余元，预计到年底，房产税、城镇土地使用税还能减免近16万元。

市场商铺生意兴隆，景区也在恢复生机。东阳市卢宅景区，生意渐渐红火起来。“今年以来，我们公司已累计享受了疫情期间提供生活服务减免增值税8万余元、社保费减免15万元。”东阳市一家文旅公司负责人葛燕芳说，减免的税费让景区内的个体户信心不断增强。

除了享受到税费减免，不少小微企业还得到延缓缴纳企业所得税的政策助力。“公司在岗员工有293名，疫情发生后，发放员工工资成了最大难题。”新疆一家负责保安服务的公司负责人告诉记者，“企业去年享受到减免企业所得税19万元，今年又享受到近2万元的企业所得税延缓至明年1月缴纳的好政策，这才得以渡过难关。”

据海关统计，今年前10个月，我国民营企业实现进出口总值12万亿元，同比增长10.5％，占我国外贸总值的46.2％，比去年同期提升3.9个百分点。进出口增长和比重均有提升，民营企业强大的贸易活力愈发显现，外贸稳定器作用更加突出。

在广东汕尾，一家生产触摸屏等产品的公司以往的订单主要出口欧洲国家。受国外疫情影响，企业面临开工延缓、工人紧缺、订单锐减、货品积压和资金流短缺等严峻问题。面对困境，企业及时转变经营模式，转产升级多条生产线，出口转内销，牢牢稳住内销市场，同时打通外贸市场。

“我们企业今年1至10月份出口金额超31亿元，减税降费红利的释放给我们企业注入了信心，增添了发展动力。”该公司财务总监詹海平说道。据了解，截至今年10月份，该企业国内市场销售总额为139亿元，占比75%以上，保障了企业总体销售情况平稳。

在安徽，一家主攻香料生产出口的香料公司，受疫情影响，出口受阻，急需拓展国内市场。阜阳经济开发区税务局迅速通过增值税发票系统进行数据比对，为企业匹配下游企业。“税务部门帮我们迅速匹配到20余个优质下游企业，我们对接效率更高，极大节省了机会成本，由此实现销售额增长520余万元。”企业财务负责人李晓辉介绍道，“1-10月份，企业仅上海、江苏、浙江三地的销售额就达到963万元，税收大数据帮助我们积极应变，快速打开国内市场。”

用税费的“减法”换取企业效益的“加法”，今年以来，税务部门积极作为，持续推动更大规模的减税降费措施落地，助力民营企业复工复产，推动民营企业转型升级。

 

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“从税收大数据透视经济活力”系列观察一：减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正

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(责编：孙阳、刘阳)
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