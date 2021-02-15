2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为小朋友体验傅科摆小实验。人民网 翁奇羽摄

2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为玩转鲁班锁。人民网 翁奇羽摄 2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为手指推大厦。人民网 翁奇羽摄 2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为电磁感应实验。人民网 翁奇羽摄 2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为小朋友体验手蓄电池。人民网 翁奇羽摄 2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为小朋友体验傅科摆小实验。人民网 翁奇羽摄 2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为静电滚球小实验。人民网 翁奇羽摄 2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为观众体验火箭发射。人民网 翁奇羽摄

人民网北京2月15日电 （赵竹青、翁奇羽）牛从哪里来？牛和羊是亲戚吗？牛没有上门牙怎么吃草？牛奶从奶牛场进入超市经过了哪些工序？2021年春节假期，许多家长带着孩子们走进科技馆，共同体验一个具有“科技味儿”的“别样中国年”。

据了解，大年初三，中国科技馆“牛年话牛”专题展、“平行宇宙”短期展首次与公众见面。“牛年话牛”展览分为“牛身探秘”“史海寻牛”“想象与牛”“牛年的事”四个版块，通过图文展示、互动展项、音视频、模型与实物等技术和手段，综合呈现与牛相关的趣味知识、历史典故、民俗作品等精彩内容；“平行宇宙”展览共设置“科幻先行者”“科幻正当年”“科幻新生代”“科幻一起玩”“科幻集市”五大主题展区，以中外“科幻产品”发展轨迹为线索，通过科学与艺术相结合的方式，为观众全方位呈现我国科幻产业发展现状。同时，“中国手工造纸的技·艺”展持续展出，通过解构重塑，为观众揭开“纸”的奥秘。特效影院也将持续开放，上映全新影片《古生代海兽志》、自然纪录片《不可思议的捕食者》，以及冰雪题材动画片《雪怪大冒险》和《企鹅波波历险记》等。

在家也能看，科普不缺席。对于不方便到现场观展的公众，“云享科学”“中科馆大讲堂”及“牛年贺岁·爱上科技馆”冬令营提供了云端共享“科普大餐”，通过邀请小志愿者居家演示科学实验、策展人在线介绍“纸·艺”“平行宇宙”等展览、科技辅导员线上讲解观众最喜爱的展品等，为广大青少年带来一场丰富多彩的科学盛宴。

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(责编：赵竹青、章斐然)