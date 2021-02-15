人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“别样中国年”系列之六

新春科普不缺席 科技馆里过大年

2021年02月15日10:35 | 来源：人民网
小字号
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为小朋友体验傅科摆小实验。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为小朋友体验傅科摆小实验。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为玩转鲁班锁。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为玩转鲁班锁。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为手指推大厦。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为手指推大厦。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为电磁感应实验。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为电磁感应实验。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为小朋友体验手蓄电池。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为小朋友体验手蓄电池。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为小朋友体验傅科摆小实验。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为小朋友体验傅科摆小实验。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为静电滚球小实验。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为静电滚球小实验。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为观众体验火箭发射。人民网 翁奇羽摄
2月14日大年初三，众多家长和孩子们走进中国科技馆，近距离感受科技的神奇与魅力。图为观众体验火箭发射。人民网 翁奇羽摄

人民网北京2月15日电 （赵竹青、翁奇羽）牛从哪里来？牛和羊是亲戚吗？牛没有上门牙怎么吃草？牛奶从奶牛场进入超市经过了哪些工序？2021年春节假期，许多家长带着孩子们走进科技馆，共同体验一个具有“科技味儿”的“别样中国年”。

据了解，大年初三，中国科技馆“牛年话牛”专题展、“平行宇宙”短期展首次与公众见面。“牛年话牛”展览分为“牛身探秘”“史海寻牛”“想象与牛”“牛年的事”四个版块，通过图文展示、互动展项、音视频、模型与实物等技术和手段，综合呈现与牛相关的趣味知识、历史典故、民俗作品等精彩内容；“平行宇宙”展览共设置“科幻先行者”“科幻正当年”“科幻新生代”“科幻一起玩”“科幻集市”五大主题展区，以中外“科幻产品”发展轨迹为线索，通过科学与艺术相结合的方式，为观众全方位呈现我国科幻产业发展现状。同时，“中国手工造纸的技·艺”展持续展出，通过解构重塑，为观众揭开“纸”的奥秘。特效影院也将持续开放，上映全新影片《古生代海兽志》、自然纪录片《不可思议的捕食者》，以及冰雪题材动画片《雪怪大冒险》和《企鹅波波历险记》等。

在家也能看，科普不缺席。对于不方便到现场观展的公众，“云享科学”“中科馆大讲堂”及“牛年贺岁·爱上科技馆”冬令营提供了云端共享“科普大餐”，通过邀请小志愿者居家演示科学实验、策展人在线介绍“纸·艺”“平行宇宙”等展览、科技辅导员线上讲解观众最喜爱的展品等，为广大青少年带来一场丰富多彩的科学盛宴。

相关新闻

“别样中国年”系列之一：必不可少的那道菜

“别样中国年”系列之二：异乡当故乡 看看就地过年的劳动者们

“别样中国年”系列之三：不松劲、不打烊、年味浓 “防疫”春节这样过！

“别样中国年”系列之四：“非遗”、星空与你“线上有约”！足不出户享文化大餐

“别样中国年”系列之五：这个春节年味浓 “老字号”里新意多

(责编：赵竹青、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
冬奥保电人：脱下戎装换工装 保障“最后一公里”
　　人民网北京2月14日电（许维娜 翁奇羽）“距离北京冬奥会还有不到一年的时间，同时也考虑到疫情防控的需要，我今年继续选择坚守岗位。父母都已经70岁，平常无法在身边，过节也无法看望二老，但他们也很理解我的工作。…
大年初二全国春运发送旅客1079.7万人次 各项数据保持低位运行
　　人民网北京2月14日电 （记者乔雪峰）记者从国务院联防联控机制春运工作专班获悉，2月13日大年初二，春运进入第17日，全国共发送旅客1079.7万人次。其中铁路发送旅客226.3万人次，道路发送旅客786万人次，水路发送旅客34.9万人次，民航发送旅客32.5万人次，全国高速公路流量3107.3万辆。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部