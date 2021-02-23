人民网北京2月23日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天下午举行新闻发布会，介绍国企改革发展有关情况。国务院国有资产监督管理委员会主任郝鹏在发布会上介绍，国资委今年提出了中央企业的经营目标，就是要推动中央企业净利润、利润总额增速要高于国民经济的增速，营业收入利润率、研发投入强度、全员劳动生产率都要有明显提高，同时还要保持资产负债率的稳健可控。

郝鹏指出，做好今年的国资国企改革发展工作十分重要。今年提出的“两利四率”目标，主要是引导企业更加突出主责主业，聚焦提质增效、聚焦改革创新，确保更好地实现高质量发展。围绕这一目标，今年要重点做好八个方面的工作：

一是要全面参与构建新发展格局，充分发挥好中央企业的带动和牵引作用。

二是要大力加强科技创新工作，确保取得更多突破性、标志性成果。

三是要抓紧抓实国企改革三年行动，确保今年完成国企改革三年行动任务的70%以上。

四是要积极推进提质增效升级版，为“六稳”“六保”作出更大贡献。

五是加快推进国有经济布局优化和结构调整，促进现代产业体系建设。

六是切实防范好风险，牢牢守住不发生重大风险的底线。

七是进一步提高国资监管效能，积极促进国有资产保值增值。

八是服务支撑好国家重大战略，带头履行好政治责任、社会责任。

郝鹏表示，完成上述这些目标和任务，最重要的是要坚持党的领导、加强党的建设。国资委将按照党中央统一部署，组织做好党史学习教育，并实施好“中央企业党建创新拓展年”专项行动，以高质量党建引领高质量发展。

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