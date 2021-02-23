人民网北京2月23日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天下午举行新闻发布会，介绍国企改革发展有关情况。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在回答记者有关“十四五”时期国有企业工作部署的相关提问时表示，中央企业和国资系统监管企业正在编制“十四五”规划。总体考虑是在量的增长的同时更好实现质的提高，关键是要促进高质量发展，努力为实现经济社会发展提供重要支撑。

彭华岗介绍，具体来讲，“十四五”时期国有企业要实现“五个新”和“一个总目标”——

“五个新”：一是高质量发展再上新台阶，在质量效益进一步提升的基础上，进一步实现中央企业规模实力的持续增长。二是科技自立自强展现新作为，“十四五”期间中央企业将进一步加大研发投入力度，加快攻克一批“卡脖子”的关键核心技术，发挥好中央企业的引领作用。三是布局结构调整迈出新步伐，推动中央企业在关系国计民生的重要行业和关键领域地位更加巩固，在前瞻性战略性新兴产业上加大布局力度。四是国资国企改革取得新成效，努力实现中国特色现代企业制度更加成熟定型，市场化经营机制更加灵活高效，管资本为主的国有资产监管体制更加健全。五是党的领导党的建设得到新加强，以高质量党建引领高质量发展。

“一个总目标”：做强做优做大国有资本和国有企业。“强、优、大”的标志性成果，就是在“十四五”期间建成一批世界一流企业。

彭华岗表示，“十四五”时期国资委将更加突出主业、实业和核心竞争力的标准，更好推动重组、整合、调整、优化，加快打造一批行业产业龙头企业、一批科技创新领军企业、一批“专精特新”冠军企业、一批基础保障骨干企业，使中央企业真正成为主责主业突出、功能作用显著、有力支撑经济社会发展的国家队。

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