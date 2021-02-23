人民网北京2月23日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天下午举行新闻发布会，介绍国企改革发展有关情况。国务院国有资产监督管理委员会主任郝鹏在回答记者有关国有企业科技创新的相关提问时介绍，“十四五”时期国资委会对科技创新工作进一步加大政策支持力度，坚持能给尽给、应给尽给，对企业研发投入在经营业绩考核中全部视同利润加回，对于科技创新取得重大成果的企业给予更高的加分奖励，营造良好的创新环境。

郝鹏指出，企业是创新主体，中央企业是科技创新的国家队。国资委推进中央企业“十三五”时期实现了科技创新新的重要进展，科技创新能力和水平都得到了实质性提升，简单概括为三方面：

一是取得了一批世界级科技成果，增强了我国综合实力。“十三五”以来，中央企业累计获得国家科技进步奖、技术发明奖364项，占到全国同类获奖总数的38%。

二是打造了一批高水平科技平台，提高了企业创新能力。中央企业不遗余力增加研发投入，“十三五”期间累计投入3.4万亿，占全国的1/4。在去年经营艰难的情况下，仍然保持了11.3%的增速。现在中央企业的国内外研发机构数量达到4360个，国家重点实验室91个。

三是集聚了一批高层次创新人才，为未来发展积蓄了创新后劲。中央企业从事研发人员达到近百万人，两院院士229人，工程院院士占全国的1/5。

郝鹏介绍，“十四五”时期构建新发展格局，最关键的是高水平的自立自强。国资委将围绕高质量发展、构建新发展格局，把科技创新作为“头号任务”，集中中央企业的优势资源和优势力量，把中央企业坚决打造成为国家战略科技力量。主要有四个方面的考虑：

第一，要努力打造科技攻关重地。积极与国家的科技计划、攻关计划相对接，针对工业母机、高端芯片、基础软件、新材料、发动机等产业的薄弱环节，联合行业上下游、产学研的力量，组建创新联合体，集中最优秀的人才和资源进行联合攻关，争取解决一批“卡脖子”的关键核心技术。

第二，要努力打造原创技术策源地。融入国家基础研究创新体系，主动承担重大项目，进一步加大原创技术的研发投入，在信息、生物、能源、材料等方向加快布局一批基础应用技术，在人工智能、空间技术、装备制造等方面加快突破一批前沿技术，在电力装备、通信设备、高铁核电、新能源等领域加快锻造一批长板技术，不断增强行业的共性技术供给。

第三，要努力打造科技人才高地。培养急需紧缺的科技领军人才和高水平创新团队，建设更多高水平研发平台和新型研发机构。坚持特殊人才特殊激励，对重点科研团队一律实行工资总额单列，对科技人才实施股权和分红激励等中长期激励政策，赋予科研人员更大自主权，给予更大容错空间，帮助解除后顾之忧，让他们专心致志搞科研。

第四，要努力打造科技创新“特区”。对科技创新工作进一步加大政策支持力度，坚持能给尽给、应给尽给，对企业研发投入在经营业绩考核中全部视同利润加回，对于科技创新取得重大成果的企业给予更高的加分奖励。国资委还将深化“科改示范行动”，将更多国有资本经营预算用于支持关键核心技术攻关，积极推行科研项目“揭榜挂帅”、项目经费包干制等新型管理模式，营造良好的创新环境。

郝鹏表示，国资委正在制定中央企业加快打造原创技术策源地的指导意见，进一步集成各项政策措施，指导推动中央企业在我国科技自立自强中更好地发挥战略作用。“我相信，‘十四五’期间中央企业在科技创新领域一定能给全国人民奉献出更多惊喜。”郝鹏说。

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(责编：李源、高雷)