2021年是中国“十四五”开局之年。近期，各地“两会”相继召开，围绕“十四五”规划谋篇布局。梳理31个省（自治区、直辖市）的政府工作报告，科技创新正成为各省关注的重点方向，2021年各地的年度工作计划中，“科技范儿”十足。

看点一：科技创新站“C位”

按照31省区市政府工作报告中2021年各项重点任务的排序，“科技创新”几乎在所有省份的年度重点工作中都排进了前三项。

数据来源：31个省区市政府工作报告

其中，北京、天津、吉林、江苏、安徽、福建、江西、山东、湖南、广西、重庆等11省市将科技创新作为2021年的首要任务；

山西、内蒙古、上海、浙江、河南、湖北、四川、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆等12省市将科技创新放在重点工作的第二位；

河北、辽宁、广东、海南等4个省份将科技创新放在第三位。

作为“十四五”时期经济社会发展和改革开放的12项重点任务的第一项，各地政府工作报告也显示出各地对科技创新工作的高度重视，以及希望通过加强科技创新能力，为中长期发展积蓄力量的前瞻布局。

看点二：这些“抓手”被青睐

数据来源：31个省区市政府工作报告

科技成果转化、高新技术企业培育、重点实验室建设、科技创新中心建设、人才引进、专利制度完善……从各省政府工作报告中多次出现的这些高频“关键词”来看，“围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链”的产业协同创新将成为各省关注的重点。

可以预见，未来，各地将对基础性、前瞻性、创新性技术加大支持力度，同时，争相搭建一批平台基地、创新中心、科技城，培育一批独角兽企业、雏鹰企业、瞪羚企业，通过政产学研用的多方联动，给予创新活动更多的政策、财政、金融等支持，进一步激发科技人员创新活力，构建创新驱动发展的良好生态。

看点三：数字经济“众望所归”

数据来源：31个省区市政府工作报告

“新增5G基站6000个”“组建国际大数据交易所”——北京

“建设数字车间、智能工厂100家”——天津

“新增1万家企业上云”——河北

“建设10座智能化示范煤矿”——山西

“新建1.8万个5G基站”——黑龙江

“新建5G室外基站8000个”“加快建设国际数据港”——上海

“数字经济核心产业增加值增长10%以上”——浙江

“新建5G基站2.5万个”——安徽

“力争数字经济增加值达2.3万亿元”“新开通5G基站3万个”——福建

“数字经济增加值占GDP比重38%左右”——江西

“力争数字经济增加值增长15%以上”——湖南

“推动数字经济增长30%”——海南

“数字经济占地区生产总值比重32%左右”“数字经济增加值突破6000亿元”——贵州

“培育5个左右数字经济发展先导示范区和10个左右数字经济产业示范园区”——四川

“数字经济增长20%以上”——宁夏

……

在各地政府工作报告中，产业转型升级仍然是各省2021年经济工作的“重中之重”，其中最突出的亮点就是数字经济。在创新驱动发展战略的推动下，各地经济建设发力点逐渐由“老基建”转向“新基建”，所有省份均对发展数字经济作出要求，并强调与实体经济融合。相信在未来各省的GDP“成色”中，“数字”“智慧”经济的含量将会越来越高。

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(责编：赵竹青、高雷)