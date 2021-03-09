胡成中代表：加强知识产权保护 激励企业创新

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月9日电 （许维娜）“保护知识产权就是保护创新，只有显著提高侵权代价和违法成本，才能震慑违法侵权行为，不断提升全社会尊重和保护知识产权的意识，激励企业创新、打造国民品牌。”2021年全国两会期间，全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中在接受人民网财经专访时表示，今年是他作为代表履职尽责的第十四年，将继续对知识产权保护工作发声。

“加强知识产权保护”今年再次被写入政府工作报告。当前我国知识产权保护取得了长足进步，为高质量发展提供有力支撑，但不少企业在知识产权保护方面仍面临一些困境。

立足新发展阶段，又对知识产权工作提出哪些挑战？胡成中对此感触颇深。他表示，知识产权保护话题是他长期关注的一个话题，也在不遗余力地推动。

近年来，不法分子利用互联网等手段制售假冒产品、傍名牌、抢注他人注册商标等侵权现象仍时有发生。据介绍，过去一年，德力西打假部门就配合监管部门查处假冒“德力西”注册商标案33件，移送公安机关追究刑事责任21人，案值总额近1000万元。“这还是在受疫情影响，我们打假队员出差取证不便情况下的打假业绩。”胡成中说。

胡成中认为，企业维权打假的难度主要在以下几个方面：一是调查取证难，打假成效受限；二是判罚力度不足以震慑犯罪；三是维权周期长，耗费大量精力。

对此，他建议：一是要加强主管机关与企业的双向沟通，重点解决跨区打假、地方保护等老大难问题；二是建立侵权人“黑名单”制度；三是净化生态，通过行政和司法手段，遏制企业“傍名牌”等恶意行为。

此外，在今年的两会上，除了关注企业知识产权保护外，他还带来了两份建议，分别是：《关于压实企业责任 保障“小哥”群体劳动权益的建议》《关于规范生物信息收集 筑牢公民隐私边界的建议》。

“开局十四五·代表委员说”系列报道：

坚持创新驱动“大方向” 激活科技引领“源头水”

改善民生拓展需求 深挖文旅体消费市场潜力

马杰代表：我国已成功掌握月球轨道无人交会对接技术

周延礼委员：保险业要在多支柱养老保障体系建设等方面发挥作用

达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

刘尚希委员：加快培育完整内需体系须以改革为动力

洪杰代表：企业要把创新作为发展的首要战略

丁佐宏委员：助力乡村振兴 民营企业要积极作为