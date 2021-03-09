翟美卿委员：加强中小学心理健康教育建设

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月9日电 （许维娜）“中小学生群体正处于心理可塑性最强的时期，6-12岁也是儿童健全人格形成的关键时期，针对学生的心理健康状况加强心理干预，关乎孩子的终生发展。”2021年全国两会期间，全国政协委员、香江集团总裁翟美卿在接受人民网财经采访时表示，应加强中小学心理健康教育建设。

翟美卿指出，虽然我国中小学生整体心理健康状况良好，但近年来未成年犯罪等现象时有发生，让中小学生心理健康问题成为当前教育中一个刻不容缓的课题。

对此，她建议：政府可加强对专职心理健康教育教师培养的投入，促进专兼职心理健康教育教师的专业成长。加强对学校心理健康教育工作的考核评价，确保学校心理健康教育工作不要流于形式。通过政策支持、购买服务等形式，发动公益机构等专业社会组织参与到儿童心理健康服务工作中。

具体而言，一是完善心理健康教育教师队伍建设。根据教育部制定的《中小学心理健康教育指导纲要》，每所学校至少配备一名专职或兼职心理健康教育教师，并逐步增大专职人员配比，其编制从学校总编制中统筹解决。

同时，完善心理健康教育教师任职资格以及职称评聘、晋升等系统性政策，以稳定心理健康教育教师队伍。要健全监督管理机制，落实心理健康教育教师的周课时量，将心理健康教育讲座及其相关工作计入教学工作量。

二是建立健全心理健康教育教师的培训和激励机制。将学生心理健康教育纳入教师培训计划的必修内容。同时，减少城乡学校之间的心理健康教育差距，加强专业师资队伍培训，在教学资源等方面适度向乡村学校倾斜，提升乡村专职心理教师的专业水平。

三是推动社会慈善力量参与儿童心理健康服务。完善儿童心理健康服务体系，倡导形成学校、家庭、社会组织、媒体、医疗卫生机构等联动的心理健康服务模式。建议根据各地区的实际情况，制定科学合理的成本分担机制，鼓励社会单位、社会组织承担一定的儿童心理健康教育成本。

“对资源相对匮乏的乡村学校，政府要牵头撬动资源，引入慈善公益项目，通过购买专业社工服务、志愿服务等方式支持公益组织实施乡村儿童心理健康服务项目，推动广大社会力量关爱儿童心理健康。” 翟美卿表示。

“开局十四五·代表委员说”系列报道：

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达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

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