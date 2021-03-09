杨玉成委员：疫情防控常态化下应加强智慧社区建设

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月9日电 （许维娜）社区是城市的组成细胞，是城市管理、政务服务和市场服务的载体。全国两会期间，推动智慧社区建设成为代表委员们热议的话题之一。

“当前，社区治理在信息采集利用、网格化管理、资源调配等方面仍存在一些短板，难以满足疫情防控常态化的需要。”今年全国两会期间，全国政协委员、河北省政协农业农村委员会主任杨玉成在接受人民网财经采访时表示，疫情防控常态化背景下应加强智慧社区建设。

“社区数据的有效采集和快速利用成为困扰基层治理工作高效开展的问题之一。”杨玉成指出，由于新型基础设施不足，缺乏物联感知手段，社区管理者对人口动态数据摸不清等实时数据的掌握更为有限。社区工作者在疫情期间将大量精力用于填报静态数据，与业务场景的联动的数据积累不足。

杨玉成认为，当前社区治理主要存在以下问题：一是数据采集智能化水平有待提高；二是网格化管理盲区有待突破；三是资源调配的智能网络有待完善。此外，智慧社区建设尚处于早期，在智能设施铺装、调度社会力量、友好便民等方面仍有提升空间。

这些短板如何补齐？杨玉成提出建议：应调动多方力量共建社区网络，强化资源调配能力。应充分整合社区资源，鼓励居委会、业委会、公益组织、物业企业、房地产经纪机构等多元化主体嵌入网格，共同参与基层社会治理。

“建议以多种等方式，鼓励物业企业、房地产经纪机构等社区企业通过教育培训、帮扶等方式，为社区提供专业服务，接入智慧社区系统，实现共建、共治、共享的管理模式，真正让智慧社区建设以人为本，实现新技术让居民生活更有幸福感。”杨玉成说。

“开局十四五·代表委员说”系列报道：

坚持创新驱动“大方向” 激活科技引领“源头水”

改善民生拓展需求 深挖文旅体消费市场潜力

马杰代表：我国已成功掌握月球轨道无人交会对接技术

周延礼委员：保险业要在多支柱养老保障体系建设等方面发挥作用

达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

刘尚希委员：加快培育完整内需体系须以改革为动力

洪杰代表：企业要把创新作为发展的首要战略

丁佐宏委员：助力乡村振兴 民营企业要积极作为