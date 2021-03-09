全国政协常委许荣茂：加强智慧治理在智慧城市建设中的应用

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月9日电 （许维娜）智慧城市正成为中国城镇化进程中的全新发力点。在科技创新赋能城市发展的实践中，如何实现社会治理的智能化，既是全国两会热议的话题，也是未来智慧城市建设者面临的一项重要课题。

“智慧城市建设作为一个系统性工程和创新平台，集成数据、分析数据仅仅是智慧城市的基础和前提，最终是要实现社会治理的智能化，让数据‘为我所用’，让城市运行‘智慧’起来。”全国政协常委、世茂集团董事局主席许荣茂向人民网财经表示，今年他带来了一份关于创新机制、整合资源，加快智慧城市建设的提案。

许荣茂表示，从智慧城市建设实践来看，当前还存在几方面的问题：一是智慧城市建设目标尚不明确，个别城市还停留在数据汇总、数据展示层面；二是缺乏顶层设计，城市和部门存在“各自为战”的现象，发达城市和欠发达地区智慧城市发展水平不均衡，不利于更大区域间数据联动；三是体制性壁垒依旧存在；四是平台化的效应尚未发挥。

为此，许荣茂建议：首先，进一步提升城市治理水平，将智慧治理融入到日常工作中，形成“智慧治理”思维，鼓励通过信息技术改造方便百姓办事、节约行政成本。要加强对科学化城市治理的培训，提升政务工作效率。

其次，坚持智慧城市“全国一盘棋”，有规划、有步骤实施地方智慧城市建设。一是不断完善智慧城市标准、规范和规划布局；二是有层次地实施智慧城市建设，确保地方智慧城市建设“总体平衡、错位发展、创新有序”；三是及时建立国家级智慧城市“中枢系统”，在统一标准下，鼓励地方政府自主创新，鼓励企业技术融合。

三是突出产业带动效应，推动智慧城市产业生态体系建设。要鼓励地方政府向硅谷、波士顿等世界领先的基础创新城市看齐，积极培养新一代的信息技术产业，以智慧性产业和新兴科技相配合，加快构建现代化新兴科技产业体系。

最后，加强智慧城市建设人才的培养。要及时建立国家智慧城市人才培养总体规划，在学科设计、技能培养等方面培养专业性复合型人才。

“开局十四五·代表委员说”系列报道：

坚持创新驱动“大方向” 激活科技引领“源头水”

改善民生拓展需求 深挖文旅体消费市场潜力

马杰代表：我国已成功掌握月球轨道无人交会对接技术

周延礼委员：保险业要在多支柱养老保障体系建设等方面发挥作用

达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

刘尚希委员：加快培育完整内需体系须以改革为动力

洪杰代表：企业要把创新作为发展的首要战略

丁佐宏委员：助力乡村振兴 民营企业要积极作为