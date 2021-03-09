全国政协常委李卫：通过技术变革在主要行业提前实现碳中和

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月9日电 （许维娜）“十四五”期间的低碳发展之路怎么走？当下工业领域尤其是传统重化工行业如何推动技术变革，助力实现碳中和目标？这是能源行业转型共同面临的问题，也是今年两会热门话题。

“实现碳达峰、碳中和是大势所趋，我们当前所处的国际国内形势可能需要在若干主要行业提前实现该目标。”日前，全国政协常委、中国工程院院士李卫在接受人民网财经采访时表示，从产业技术的演进路线方面，要尽快形成减排压力，促成行业技术变革。

为此，李卫在今年的提案中建议，重视与新能源相关的关键核心新材料技术的突破与产业化，通过推动技术变革，在若干主要行业提前实现碳中和。他建议：

一是支持若干重点行业进行技术改造，尤其要敦促各行业龙头企业，形成碳达峰、碳中和的时间表，争取钢铁、水泥、电解铝等原材料行业提前实现达峰、碳中和，形成行业紧迫感和责任感。

二是优化能源结构，以重点行业为抓手，增加绿色能源占比。尤其要通过大力扶持关键核心新材料产业的发展，如大力发展储氢、稀土永磁等技术，以推动氢能、太阳能、风电等绿色能源产业的发展。从而实现绿色能源的产品化、品牌化。

三是激活碳市场，用市场和资本的力量推动企业进行减排技术改造和新能源利用，形成中国自主的行业减排技术体系，并推向国际市场。

“当前，我国重化工业结构不合理，往往能耗较高的行业又面临着产能过剩，行业整体利润空间有限的困境。为此，科研型企业在大力推广成熟技术、抓紧研发关键核心技术，在低碳发展的道路中显得尤为重要。”李卫表示。

“开局十四五·代表委员说”系列报道：

坚持创新驱动“大方向” 激活科技引领“源头水”

改善民生拓展需求 深挖文旅体消费市场潜力

马杰代表：我国已成功掌握月球轨道无人交会对接技术

周延礼委员：保险业要在多支柱养老保障体系建设等方面发挥作用

达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

刘尚希委员：加快培育完整内需体系须以改革为动力

洪杰代表：企业要把创新作为发展的首要战略

丁佐宏委员：助力乡村振兴 民营企业要积极作为