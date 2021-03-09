李小红代表：加强农产品产地基础设施建设 赋能乡村振兴

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月9日电 （记者乔雪峰）“政府工作报告指出，过去一年我国交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷，这极大地振奋和提升了全国人民共同共通的民族自豪感、民族自信心。”全国人大代表、湖南佳惠百货有限公司董事长李小红接受人民网记者采访时表示，党中央描绘的蓝图振奋人心，部署工作扎实有效，展现了我国强大潜能和美好的发展前景。

李小红告诉记者：“2020年，是我担任代表以来在田间地头走得最多的一年。今年全国两会带来的是有关赋能脱贫后乡村振兴以及扶持脱贫地区企业健康发展的建议。”

李小红表示，在解决绝对贫困后，乡村地区在一定程度上还存在产业链价值链基础设施的短缺。当前中国仍以小农经济为主，千家万户的生产与千变万化的市场之间尚未形成有效对接，“农产品产地基础设施的缺乏，仍然是脱贫地区农业产业持续发展、迈入乡村振兴的短板。”

“长期以来，我国一直重生产、轻流通、轻服务，中西部地区、脱贫地区农业产业基础设施薄弱。”李小红表示，这对脱贫后时代农业产业体系构建带来品质保障、成本控制、交付流程、持续增收、产业升级等多方面制约性影响。

因此，李小红建议，做好农产品产地基础设施建设的顶层规划设计；坚持持续突破的举措，优先在脱贫地区开展试点。同时，李小红也建议，继续扶持脱贫地区产业企业健康发展，让脱贫人员在家门口端稳就业的“饭碗”。

“开局十四五·代表委员说”系列报道：

坚持创新驱动“大方向” 激活科技引领“源头水”

改善民生拓展需求 深挖文旅体消费市场潜力

马杰代表：我国已成功掌握月球轨道无人交会对接技术

周延礼委员：保险业要在多支柱养老保障体系建设等方面发挥作用

达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

刘尚希委员：加快培育完整内需体系须以改革为动力

洪杰代表：企业要把创新作为发展的首要战略

丁佐宏委员：助力乡村振兴 民营企业要积极作为