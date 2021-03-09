陆东福代表：补短板强弱项防风险 推动铁路高质量发展

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月9日电 （记者乔雪峰）铁路是国家重要交通基础设施和重大民生工程。近日，全国人大代表，国铁集团董事长、党组书记陆东福接受人民网记者专访，介绍了推动铁路高质量发展的相关情况。

补短板、强弱项、防风险 高质量推进铁路建设

“十三五”期间，全国铁路营业里程由“十二五”期末的12.10万公里增加到14.63万公里、增长20.9%。其中，高铁由1.98万公里增加到3.79万公里、翻了近一番，“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横” 高铁网加密成型，建成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网。尤其是2020年，全国铁路基本建设投资超过2019年水平，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务作出了重要贡献。

陆东福介绍，“十四五”期间，铁路建设任务仍十分繁重，在建、已批项目规模为3.19万亿元；到2025年，全国铁路营业里程将达到17万公里左右，其中高铁（含城际铁路）5万公里左右，铁路基本覆盖城区人口20万以上城市，高铁覆盖98%城区人口50万以上城市。铁路部门将更加自觉地用新发展理念指导铁路建设，努力实现高质量发展。

一是坚持补短板强弱项。紧密对接国家战略，重点组织实施服务国家战略、国土开发的干线项目，兼顾既有干线通道补强、综合交通枢纽配套、承接“公转铁”运输等补短板项目，着力提升投资效益和路网整体功能。

二是坚持尽力而为量力而行。统筹区域经济社会发展状况、路网整体规划布局、建设资金保障等因素，兼顾需要与可能，按照“保开通、保在建、保开工”的顺序，一方面保持一定的投资强度，进一步发挥铁路建设投资的拉动效应，另一方面，更加重视铁路投资效率效益，合理控制铁路建设负债规模，防范债务风险，保证铁路建设高质量、可持续发展。

三是坚持分类分层建设。落实中央和地方事权划分原则，坚持“谁决策、谁筹资，谁受益、谁补贴”，国铁集团主要负责属于中央和地方共同事权的国家干线铁路建设，对城际铁路、支线铁路等，主要由地方出资建设并承担投资决策责任，国铁集团发挥专业技术优势，提供帮助和支持。

做好疫情防控常态化条件下的运输保障工作

近年来，随着高铁网的不断拓展，铁路客运已保持10多年的快速增长势头，“十三五”时期国家铁路旅客发送量达149亿人，其中动车组发送90亿人，分别较“十二五”时期增长41%、152%。同时，铁路部门不断推出电子客票、刷脸核验、在线选座、网上订餐等便民利民措施，落实老年人和脱网人群服务保障措施，使“坐着高铁看中国”成为广大旅客享受美好旅行生活的真实写照。

陆东福介绍，新冠肺炎疫情的发生，对铁路客运产生了较大冲击。2020年，国家铁路客运量同比下降39%。为应对疫情影响，今年提出并实施的“长途不足管内补、春运不足春游补、冬季不足夏季补、客运不足货运补”经营策略，取得了积极成效。

陆东福表示，今年前两个月，铁路完成客运量同比下降4.5%，但管内客运量同比增长3.3%。“下一步，我们将运用大数据精准实施‘一日一图’，科学配置运力资源，组织好春游和暑期旅客运输，更好地适应疫情防控形势下广大人民群众出行需要。”

铁路可以为我国碳达峰、交通运输减排多作贡献

陆东福介绍，近年来铁路部门加大货运供给侧结构性改革力度，2016年铁路货运量触底反弹，并保持持续增长。2020年，国家铁路货运量达到35.8亿吨，占全社会货运量的比重由2016年的7.7%提高到9.9%，为打赢污染防治攻坚战尤其是蓝天保卫战作出了应有贡献。

铁路是典型的绿色交通工具。“十三五”时期铁路货运量同比增运2.27亿吨，与公路完成同样运量相比，相当于减少二氧化碳排放约2000万吨。

近年来，铁路自身能源结构也不断调整优化。目前，国家铁路电气化率达到74.9%，预计2021年铁路货运量完成37亿吨，电力机车完成的牵引工作量将达到90.5%，国家铁路燃油年消耗量已从最高峰的1985年的583万吨下降到231万吨，降幅达60%，相当于每年减少二氧化碳排放1256万吨。

“我们将进一步抓住国家调整运输结构的有利契机，对标中央碳达峰、碳中和的目标要求，全面优化铁路货运布局，用好大秦、浩吉、唐呼、瓦日等货运大通道能力，推进铁路专用线进港、进矿、进物流园，进一步稳住大宗货物运量。” 陆东福表示，将大力发展集装箱多式联运，解决货运列车运行时间长、送达时间不确定等问题，不断提高铁路货运市场竞争力，努力扩大铁路市场份额。

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