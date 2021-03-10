何文波委员：提升钢铁绿色化水平 共促产业链低碳高质量发展

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月10日电 （记者杜燕飞）“今年的《政府工作报告》指出，要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。作为我国碳排放较大的行业之一，钢铁行业必须全力推进低碳绿色发展，为实现碳达峰、碳中和目标做出贡献。”全国政协委员，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波日前对人民网记者表示，“十四五”期间，钢铁行业将进一步提升钢铁绿色化、智能化制造水平，优化供给结构和改善供给质量，与需求侧协同促进钢铁产业链低碳高质量发展。

全国政协委员，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波。受访者供图

何文波认为，钢铁行业的工艺特点决定了碳减排的主要途径是减少化石能源消耗。“鉴于行业生产的本质特性，更大幅度的碳减排面临着一些瓶颈，需要寻求更为有效的变革性技术路径，并且做好围绕低碳开展新一轮企业组织模式改革的准备。”何文波说。

何文波解释说，从钢铁行业角度来看，一是要推动低碳冶金技术的研发，建立良好的资源配置机制和持续有效投入，在技术源头上支撑行业创新发展。

二是要大力推动铁素资源的循环利用。废钢是钢铁冶炼的两大铁素原料之一，具有绿色、载能特点，使用废钢可以大幅降低碳排放强度。“电炉短流程炼钢主要以废钢为原料，能耗仅为长流程的一半左右，要有序发展短流程炼钢，但也要避免一哄而上、产能扩张。”何文波说。

三是在钢铁工艺生产流程中，要注意节能降耗以及资源综合利用，同时还要通过加强跨行业的合作来推动节能减排。

值得注意的是，何文波指出，“十四五”期间，钢铁企业面临超低排放和碳减排双重任务，二者要协同推进，面临的挑战比较大。

“钢铁企业要摸清自己的碳排放‘家底’，制定好符合企业实际的低碳减排路线图。”何文波表示，还要关注和应用最新的低碳减排技术，鼓励有能力、有基础的钢铁企业与产业链优势行业企业联合开展攻关，加快低碳技术研发应用；要提前做好相应的准备工作，积极参与碳排放市场交易。

在何文波看来，绿色钢材的研发生产应用，既是提升钢铁材料供给质量水平的重要举措，也可以提高相关产品质量，延长其使用寿命，助力全社会节能减排。

“‘十三五’以来，为引导绿色钢材生产和供给，钢铁行业已先后制定了11项协会团体标准，促进高强、耐蚀、长寿绿色产品开发，推进钢铁供给侧绿色升级改造。”何文波告诉记者，“十四五”期间，钢铁行业将进一步提升钢铁供给侧绿色化、智能化制造水平，优化供给结构和改善供给质量。

中国钢铁工业协会的数据显示，2016年以来，国内粗钢表观消费年均增长约8000万吨，2020年为10.37亿吨。在何文波看来，目前在钢铁供给侧与需求侧协同方面仍存在一些问题。比如，用钢技术规范标准与推进绿色钢材使用之间尚存堵点；碳配额试点分配政策设计难以引导供给与需求形成合力、实现系统化减排。

为此，何文波建议，一方面要支持制造业与产业链探索绿色低碳钢材开发应用绿色快车道。支持钢铁行业完善钢铁绿色化、多功能化和高性能钢材生产应用的碳配额分配方案，推进钢铁低碳产品碳足迹评价标准体系建设；重点推进绿色建筑发展，协调强化上下游行业标准关联性和适用性，新材料研发与生产标准、使用规范的同步制定，体现产用目标一致和性。

另一方面要搭建创新平台，集中行业优势资源进行技术研发，鼓励企业在专、精、特、新等绿色优质钢材品种领域提升技术工艺水平和产品质量档次，支持多产业在新材料应用方面深度融合协作，提高产业链系统减碳能力和钢铁材料全生命周期绿色低碳水平。

“‘十四五’时期，将是我国钢铁工业实现由大到强的历史性跨越的关键时期。”何文波表示，钢铁行业要聚焦全面提升产业基础和产业链水平这一根本任务，坚持绿色发展和智能制造两大发展主题，着重解决行业三大痛点，控产能扩张、促产业集中、保资源安全，持续推进中国钢铁国际化进程。

“开局十四五·代表委员说”系列报道：

坚持创新驱动“大方向” 激活科技引领“源头水”

改善民生拓展需求 深挖文旅体消费市场潜力

马杰代表：我国已成功掌握月球轨道无人交会对接技术

周延礼委员：保险业要在多支柱养老保障体系建设等方面发挥作用

达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

刘尚希委员：加快培育完整内需体系须以改革为动力

洪杰代表：企业要把创新作为发展的首要战略

丁佐宏委员：助力乡村振兴 民营企业要积极作为