王子华委员：强化新一代信息技术引领 提高应急管理智慧化水平

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月10日电 （记者乔雪峰）“一年来抗击新冠肺炎疫情的过程彰显出我国社会主义优越性的同时，也凸显出新一代信息技术在国家治理体系和能力中不可或缺的关键支撑作用。”全国政协委员、北京京奥港集团董事长王子华表示。

《“十四五”规划和2035年远景目标纲要（草案）》提出，完善国家应急管理体系，提升灾害防治能力。对此王子华说，当前我国正在进入高质量发展期和风险高发期，双期叠加要求我们加快应急管理体系和能力的现代化，建设以人为本、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的新型应急管理体系。

王子华表示，要做到这一点，必须大力加强新一代信息技术与应急管理的深度融合，构建覆盖全灾种、全流程、全方位的应急管理体系，全面提高风险管理、应急准备、应急响应、应急处置、应急动员等的能力，为国家新发展格局、高质量发展保驾护航。

他建议，一是强化新一代信息技术对风险管理的支撑，推动应急管理关口前移。信息时代的风险管理，必须转变思路，从以“救”为中心向以“防”为中心的应急管理转变，将应急管理关口前移至风险管理。以“防”为中心，就需要强化新一代信息技术的关键支撑作用，不断提高风险感知能力。

二是强化新一代信息技术对应急响应与处置的支撑，实现应急能力提升。加大5G、AI、机器人等信息技术在应急处置过程中应用的力度，以新一代信息技术产业发展为支撑，大力开发应急装备系统与设施。

三是强化新一代信息技术对灾后恢复和重建的支撑，提高灾后管理水平。充分利用信息化手段加强应急处置过程的信息统计和灾后评估。积极将应急管理整体性理念纳入智慧城市系统，推动应急管理由人海战术向智能化应对转变。

王子华还建议，面向应急管理现代化迫切需求，还需强化新型应急管理人才供给，充分发挥高校及科研院所的科研创新和人才培养能力，更好发挥教育对应急产业转型升级支撑引领作用，建设以开放办学、产教融合、产研融合为特色的国家应急管理高端人才培养基地。

“开局十四五·代表委员说”系列报道：

坚持创新驱动“大方向” 激活科技引领“源头水”

改善民生拓展需求 深挖文旅体消费市场潜力

马杰代表：我国已成功掌握月球轨道无人交会对接技术

周延礼委员：保险业要在多支柱养老保障体系建设等方面发挥作用

达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

刘尚希委员：加快培育完整内需体系须以改革为动力

洪杰代表：企业要把创新作为发展的首要战略

丁佐宏委员：助力乡村振兴 民营企业要积极作为