守正创新 开启金融服务实体经济新篇章

金融稳，经济稳。今年是“十四五”开局之年，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，金融如何守正创新，助推经济社会发展行稳致远？

多位代表委员和业内专家接受人民网记者采访时表示，2021年金融业必须坚守服务实体经济的本分，防范化解重点领域风险，在增进民生福祉方面有更大担当，推动我国经济高质量发展。

全国两会期间，人民网《人民会客厅》栏目邀请嘉宾围绕金融创新的话题进行交流。人民网记者 翁奇羽摄

加大金融支持乡村振兴力度 让村民富起来乡村美起来

今年的政府工作报告提出，“全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收”“创新供应链金融服务模式”“扩大完全成本和收入保险试点范围”……这为金融机构助力乡村振兴指明了方向。

全国人大代表、中国人民银行郑州中心支行行长徐诺金表示，要引导金融机构“量体裁衣”，探索符合实际需求的乡村振兴金融产品体系，完善已有信贷产品和创新信贷产品相结合，推出更多的产品和服务，更好满足乡村振兴多元化的融资需求。

“目前，多数农业经营主体呈现散、小、弱的特征，普遍存在融资难、销售难、控制成本难、防控风险难等方面的问题，而供应链金融是一种有效的解决方案。”全国政协常委、农业和农村委员会委员解学智表示，要鼓励金融机构着眼于农业生产、收购、运输、存储、交易全产业链，利用线上线下等多种模式，创新各类供应链金融产品，促进乡村产业振兴。

作为支农体系的重要组成部分，保险业天然与风险较高且风险集中的农业关联甚密，在助力乡村振兴方面发挥着重要作用。

“我们要发挥保险业在农业保险中的独特优势，开发覆盖农业全生产链的保险产品，发挥价格指数保险作用，打造特色化的农业保险模式，助力乡村振兴。”全国人大代表、太平洋人寿保险上海分公司副总经理周燕芳告诉人民网记者，要发挥保险业征信功能，通过小额贷款保证保险、农业保险保单质押等，盘活农户资产，促进信贷资源向农村地区投放，解决融资难、融资贵问题。

金融服务在“三农”领域有着广阔发展空间。中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军表示，要大力发展普惠金融，利用智能化、数字化技术，推出信贷、投资、理财、保险等网上办理业务，让乡村特别是边远地区的居民获得更便利、低成本的金融服务。

“今年的政府工作报告指出，大型商业银行普惠小微企业贷款增长30%以上。这是一个非常大的增速，可以让金融机构更好的支持乡村振兴。”赵锡军说。

人民网连线全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼。连线画面截图

发展绿色金融 助力实现碳达峰碳中和

近年来，通过鼓励产品创新、完善发行制度、规范交易流程、提升透明度，我国已形成多层次绿色金融产品和市场体系。

今年的政府工作报告指出，“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”“实施金融支持绿色低碳发展专项政策”“使资金更多流向科技创新、绿色发展”……

在此背景下，如何加大金融创新力度，推动绿色金融发展，助力碳达峰、碳中和目标的实现？

兴业银行首席经济学家鲁政委认为，国家要尽快明确碳达峰和碳中和的路径、责任，明确气候投融资标准，明确各行各业不同技术水平所对应的碳排放转换系数，便于金融机构开始相关业务。

“金融机构要完善组织领导，再造业务流程，确保自己的行为与碳达峰、碳中和的目标一致。”鲁政委说，期待在减碳领域提供更多的金融支持政策，进一步提升金融机构发展绿色金融的积极性。

全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼表示，绿色金融外延广阔，建议推动绿色资产担保债券、绿色收益支持证券、绿色指数产品、绿色保险等创新产品，鼓励和支持有条件的专业机构设立绿色发展基金，为绿色项目以及投资者提供更多元化的绿色金融产品。

“应建立公众数据平台，利用物联网、5G等新型信息技术，为绿色保险产品的创新研发等提供数据支持，助力美丽中国建设。”全国政协委员、中国人寿集团董事长王滨告诉记者。

“下一步，人民银行将继续推动产品创新和市场稳健发展。”全国政协委员，经济委员会副主任、人民银行副行长陈雨露说，将通过绿色金融业绩评价、贴息奖补等政策，引导金融机构增加绿色资产配置、提升金融业支持绿色低碳发展的能力。

金融创新与实体经济深度融合 助力构建新发展格局

“市场主体需求在哪里，产品创新就跟进到哪里。”近年来，金融机构不断创新产品与服务，让金融服务实体经济的质效更优。

工商银行为小微企业提供线上线下一体化的7*24小时综合金融服务，去年累计服务小微企业近200万户；微众银行推出的“微业贷”已辐射27个省和直辖市，服务超过200个县级以上城市；去年年末，中国人寿提供风险保障金额超450万亿元（境内），同比增长超20%……

今年的政府工作报告指出，依靠创新推动实体经济高质量发展，促进科技创新与实体经济深度融合。

对此，赵锡军认为，企业是科技创新的主体。“十四五”时期，金融创新要围绕科技创新提供服务，为企业提供资金、资源的支持。

“对于金融机构，特别是商业银行，要做好商行+投行，更好地支持企业创新，突破‘卡脖子’关键技术，助力构建新发展格局。”鲁政委说。

在全国政协委员、中信集团副董事长兼总经理奚国华看来，金融服务好科技创新，重点要围绕知识产权融资打造金融创新服务体系，不断增加服务供给。

“人工智能、大数据等新一代技术，让小微企业潜在的金融需求有机会满足。”度小满金融CEO朱光表示，运用互联网方式，综合大数据风控、智能客服等能力，可大大减少服务成本，这是新技术为“开辟式创新”带来的新机会。

对于保险业而言，周燕芳表示，保险业会在资产端和负债端同步发力，服务我国经济社会健康有序发展，助力构建新发展格局。

“在资产端，保险业可以发挥资金的长周期优势，加大新型基础设施投资，扩大交通、能源以及战略性新兴产业投资，赋能实体经济。”周燕芳说，在负债端，保险可发挥风险保障功能服务实体经济，一方面，可完善保险机制，在城市巨灾风险保障服务等方面提供风险管理和风险保障；另一方面，通过“服务+保险”的方式,布局包括大健康产业生态,加大“第三支柱”养老产品创新，助推养老保障体系建设。

值得注意的是，金融创新是一把“双刃剑”。近年来，不少互联网平台参与金融业务，在提高金融服务可得性的同时，也存在一定的风险。

日前银保监会主席郭树清在国新办的发布会上表示，鼓励互联网平台参与金融业务，特别是为中小微企业提供数字信贷等创新服务等。但他同时表示，“不管任何业态的金融业务，都要遵守相应的规则规范、法律法规管理，不能有特殊的例外。”

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