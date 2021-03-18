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猪肉价格连续7周回落 同比下降20.9%

2021年03月18日13:06 | 来源：人民网
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资料图。新华社发（徐培钦摄）

人民网北京3月18日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，今年以来，全国能繁母猪存栏量继续增长，基础产能持续恢复，生猪出栏量显著增加，猪肉市场价格明显回落。3月第2周（3月8-14日），全国集市猪肉价格为每公斤46.26元，连续7周回落，同比下降20.9%。

据农业农村部监测，1月份和2月份全国能繁母猪存栏量环比分别增长1.1%和1.0%，同比分别增长35.0%和34.1%。2月末，全国能繁母猪存栏量相当于2017年年末的95.0%，全国生猪存栏量保持在4亿头以上。2月份全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量1424万头，同比增长71.2%。

随着新增的生猪产能陆续兑现为猪肉产量，猪肉供应最紧张的时期已经过去，市场价格明显回落。综合考虑前期生猪生产恢复、新生仔猪数量、猪饲料销量等因素，预计今年上半年生猪出栏量同比增长65%左右，生猪出栏量将继续保持较大幅度增加的趋势。3至4月是猪肉消费淡季，预计猪肉市场价格还有下降空间。

今年，农业农村部将按照中央一号文件“保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制”的部署，跟踪督促各地完成生猪生产恢复年度任务，确保猪肉市场正常供应。继续推动落实养殖用地、抵押贷款和环评承诺制试点等扶持政策，加强技术指导与服务，强化非洲猪瘟常态化防控，试行非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控，引导大型养殖企业带动中小养殖户发展。密切监测生产发展动态，推动建立生猪产能储备制度，以能繁母猪存栏为核心调控指标，以产销大省、养殖大县和大规模养殖企业为抓手，完善调控政策措施，协同有关部门开展逆周期调控，早研判早介入早应对，防止生猪生产大起大落。 

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(责编：李源、高雷)

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