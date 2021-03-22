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国资委：国家机关等所属国企公司制改革今年底完成收尾工作

2021年03月22日09:14 | 来源：人民网
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国务院国有企业改革领导小组办公室召开国家机关、事业单位和地方国有企业公司制改革推进会。（来源：国务院国资委网站）

人民网北京3月22日电 （记者李源）据国务院国资委网站消息，为落实国企改革三年行动关于全面完成公司制改革的要求，国务院国有企业改革领导小组办公室近日召开国家机关、事业单位和地方国有企业公司制改革推进会，研究部署下一步工作。

国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在会议上表示，今年是落实国企改革三年行动的关键之年，攻坚之年，年底要完成公司制改革收尾工作，任务艰巨。要强化主体责任，强化督导推动，强化政策支持，强化宣传交流，全力攻坚克难，按期高质完成改革任务。

党的十八大以来，国务院国资委积极落实党中央、国务院决策部署，推动中央企业于2017年完成公司制改革，省级国资委监管企业约96%也完成了改革任务。去年8月，国企改革三年行动进一步提出全面完成国有企业公司制改革，国务院国有企业改革领导小组办公室印发专门通知，全面推进国家机关和事业单位、地方所属国有企业公司制改革，要求今年底完成收尾工作。

会上，翁杰明指出，全面完成国有企业公司制改革，是党中央、国务院作出的重要决策部署，是全面深化国有企业改革的迫切需要，是加快转换国有企业经营机制的必然要求，对进一步推动国有企业与市场经济深入融合、激发国有企业活力和发展动力等具有重大意义。

翁杰明强调，公司制改革不是简单的翻牌，而是要实现打造独立的市场主体、完善公司治理结构和市场化经营机制的目标。要把握工作重点，统筹推动改革，做到因企制宜分类推进；要着力转换体制机制，处理好改革发展稳定关系，防止国有资产流失，切实加强党的领导。

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(责编：李源、高雷)

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