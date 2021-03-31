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预计今年粮食病虫呈重发态势 农业农村部开展“虫口夺粮”攻坚战

2021年03月31日08:23 | 来源：人民网
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农业农村部召开全国农作物重大病虫害防控工作视频会。（来源：农业农村部网站）

人民网北京3月31日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，3月30日，农业农村部召开全国农作物重大病虫害防控工作视频会。会议指出，预计今年我国小麦条锈病、赤霉病大流行风险高，草地贪夜蛾、水稻“两迁”害虫呈重发态势，程度重于上年，要立足抗灾夺丰收，坚决遏制重大病虫暴发成灾，确保草地贪夜蛾不造成大面积北迁危害，确保流行性、暴发性病虫害不造成大面积减产，确保境外蝗虫不造成入侵危害，重大病虫害防控处置率达到90%以上，总体危害损失控制在5%以内。

会议强调，当前，春耕生产从南到北陆续展开，正值小麦条锈病防控关键时期，各级农业农村部门要按照党中央、国务院保障粮食安全和病虫害防控的总体部署，早谋划、早准备、早防治，创新方式方法，工作抓实抓紧，措施落细落小，坚决打赢“虫口夺粮”攻坚战。

会议指出，要落实五个强化，扎实做好病虫害防控各项工作。一是强化属地责任，把“虫口夺粮”保丰收纳入粮食安全党政同责考核内容，明确任务，落实措施。二是强化监测预警，全面监测调查，及时发布信息，严格报告制度。三是强化分区治理，树立全国“一盘棋”意识，分类施策、分区治理，重点筑牢边境、长江、黄河、长城四条草地贪夜蛾防线。四是强化科学防控，推进统防统治、绿色防控，带动群防群治、联防联控，提升科学用药水平。五是强化指导服务，分区域、分作物、分病虫召开防控现场会，开展巡回指导，督促工作落实。

会议要求，要认真贯彻党的十九届五中全会、中央一号文件精神，落实《生物安全法》《农作物病虫害防治条例》规定，健全农作物病虫害防治体系，切实提升植保防灾减灾能力和水平。

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(责编：李源、高雷)

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