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1-2月全国第一产业固定资产投资达1037亿元 同比增长61.3%

2021年04月01日08:15 | 来源：人民网
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今年1-2月全国第一产业固定资产投资数据。（制图：李源）

人民网北京4月1日电 （记者李源）据农业农村部网站最新数据显示，今年1-2月，全国第一产业固定资产投资达到1037亿元，同比增长61.3%，实现了“开门红”。

扩大农业农村有效投资和推进项目建设是做好稳产保供、全面推进乡村振兴的重要抓手。3月31日，农业农村部召开视频会议对扩大农业农村有效投资和推进项目建设进行部署。会议指出，去年，全国第一产业固定资产投资达到1.33万亿元，同比增长19.5%，是近些年增长最快的一年。要深入分析形势，抢抓发展机遇，巩固和扩大农业农村投资持续向好的势头。

会议指出，各级农业农村部门要加强组织领导，创新工作思路，认真编制重大规划，加强项目储备，加快项目开工建设进度，用足用好财政支农投入、地方政府债券、土地出让收益、金融社会资本等各类资金，充分发挥投资拉动作用，促进产业融合发展，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化开好局、起好步提供有力支撑。

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(责编：李源、高雷)

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