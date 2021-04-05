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期货市场一季度成交同比大幅增长

2021年04月05日03:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京4月4日电 （记者邱海峰）中国期货业协会最新数据显示，今年一季度全国期货市场累计成交量、成交额同比大幅增长。

　　数据显示，今年一季度全国期货市场累计成交量为18.49亿手，累计成交额为141万亿元，同比分别增长69.86%和83.08%。

　　今年一季度，上海期货交易所成交量、成交额同比分别增长59.27%和129.95%；上海国际能源中心成交量、成交额同比分别增长226.28%和166.29%；郑州商品交易所成交量、成交额同比分别增长158.43%和174.81%；大连商品交易所成交量、成交额同比分别增长29.30%和62.07%；中国金融期货交易所成交量、成交额同比分别增长21.38%和21.61%。

　　从品种上看，PTA、螺纹钢、豆粕等商品期货品种位列成交量前三，一季度累计成交量均超过1亿手；沪深300股指期货成交额13.58万亿元，为一季度累计成交额之冠，白银期货累计成交6.9万亿元紧随其后。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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