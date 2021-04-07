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专家学者解读“2021积极财政”系列之五：

罗志恒：积极财政“不急转弯”助力构建新发展格局

人民网记者 任妍
2021年04月07日08:57 | 来源：人民网
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编者按：今年的政府工作报告提出，积极的财政政策要提质增效、更可持续。3月23日召开的财税工作座谈会指出，要实施好积极的财政政策，有力有序做好各项财税工作，着力推动高质量发展、扎实推进共同富裕、统筹发展和安全，确保“十四五”开好局起好步。

随着《关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告》批准通过，主要收支政策和重点财政工作备受关注。针对2021年财政政策的规划部署，人民网记者采访多位业内专家，解读积极财政的内涵与意义。

2020年，财政工作在扩大总需求、助力脱贫攻坚、落实“六稳”“六保”中发挥了至关重要的作用，有力地护航中国经济、守护生命安全和维护社会秩序稳定，真正发挥了作为国家治理的基础和重要支柱的作用。

2021年，财政预算安排“不急转弯”，成为政策风向。粤开证券研究院副院长、首席宏观研究员罗志恒在接受记者采访时表示，要做到“不急转弯”，一是要根据经济社会形势的变化适时适度调整政策，同时，为未来政策留出空间，不能搞“大水漫灌”；二是稳定的市场预期需要政策的连续性和稳定性，仍需要积极的财政政策。

为何积极财政要保持连续性、稳定性、可持续性？罗志恒指出，这是当前经济社会形势所需。一是当前经济持续恢复，经济社会风险下降，客观上要求政策力度要有所调整，为未来不确定性留足政策空间，政策要有可持续性。二是疫情反复仍有不确定性，世界经济形势复杂多变，经济恢复的基础不牢，政策要有连续性和稳定性。三是财政收支形势为紧平衡状态，基层财政“三保”需积极的财政政策支撑。四是加快构建新发展格局要求财政要有所作为并大有作为。

谈及2021年积极财政具体如何提质增效、更可持续，罗志恒表示，财政政策要更加务实，因时因势而动，既顺应经济形势需要，又不搞“大水漫灌”，侧重高质量发展。同时，“提质增效”要在统筹财力、优化支出结构和加强管理上下功夫，要保重点的同时提高投入产出比。

此外，罗志恒强调，支出规模和政策力度上都要更可持续，保持政府部门杠杆率基本稳定，珍惜政策空间。切实保障国家重大战略的落实，助力加快构建新发展格局，推动改革、发展与稳定。

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(责编：李楠桦、高雷)

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