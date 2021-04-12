人民网北京4月12日电 （记者李源）据自然资源部网站消息，为落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制新增违法占用耕地问题，自然资源部近日发布《关于完善早发现早制止严查处工作机制的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，多措并举，压实耕地保护属地监管责任。推动建立“田长制”，实行县、乡、村三级联动全覆盖的耕地保护网格化监管。同时，推动建立耕地保护责任落实与基层干部绩效评价挂钩的奖惩机制。

《意见》提出，加强内部协同，形成耕地保护监管合力。对耕地保护职责进行全流程梳理，省级自然资源主管部门要加强对市县耕地保护与利用情况的动态监测监管。对违法占用耕地的，要限期拆除复耕、消除违法状态；年度内未能消除违法状态的，按数量、质量相当的原则，扣除该地区储备补充耕地指标，涉及永久基本农田的必须限期补划。

《意见》强调，严格执法，加强保障，落实落细各项执法制度。要进一步加大对违法行为的查处力度，重点打击违法违规占用耕地特别是永久基本农田问题，以直接立案、联合立案、挂牌督办等方式严肃查处，提高震慑力。建立健全执法全过程记录制度、执法公示制度和重大案件会审制度。严格落实错案责任追究制度，坚决纠正错案并追究过错责任。探索建立领导干部、机关内部人员或特殊关系人等干预执法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究制度。

《意见》要求，加强部门协调联动，严肃惩处违法占用耕地行为。积极推进建立违法用地行政执法与刑事司法衔接机制，加强部门之间的协作配合，协同推进公益诉讼、行政非诉执行监督工作。积极协调公安、检察、法院、纪委监委，对发现的违法行为，该拆除的必须拆除，该没收的必须没收，不得以罚款、补办手续取代，该追究责任的必须追究责任。推动建立“法院裁定准予执行、政府组织实施、法院到场监督”的拆除违法用地地上建筑物强制执行机制。

《意见》指出，强化科技支撑，创新和完善监管方式。在全国季度卫片执法的基础上，综合利用卫星遥感、无人机、视频监控等技术手段，探索按月度或实时对辖区内违法占地、耕地保护等情况进行监测监管。提升执法信息化水平，依托国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”加强耕地保护信息化建设，对耕地现状、耕地开发复垦、耕地占补、增减挂钩、违法占用及整改落实等情况进行全程在线监督管理。

《意见》强调，加大对省督察工作力度。对新增违法违规占用耕地问题突出的地区，以及地方政府不作为、乱作为等导致违法占用耕地行为屡禁不止的地区，国家自然资源督察机构采取向相关省级人民政府发督察意见书、约谈地方政府负责人等方式，压实地方政府耕地保护主体责任，督促依法依规落实整改要求。

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(责编：李源、高雷)