人民网记者 车柯蒙

2021年第一季度，民航国内旅客运输量超2019年同期；国内旅游人数预计达6.97亿人次，同比增长136%；国内旅游收入0.56万亿元，同比增长150%——

海口、三亚的免税店内人潮涌动，一季度海南全省离岛免税购物金额135.7亿元，同比增长355.7%——

首届中国国际消费品博览会将举办，69个国家和地区1165个品牌将亮相盛会……

4月16日，国家统计局公布了2021年一季度国民经济运行主要情况，中国经济实现首季“开门红”，生产需求扩大、市场活力提升的积极信号持续显现。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，一季度国民经济开局良好，随着疫情防控形势好转，惠企利民的政策进一步落实，中国经济展现出强大活力与不竭动能。

供给需求两端发力 市场活力持续释放

一季度，我国经济运行稳中加固、稳中向好；工业生产保持较快增长，装备和高技术产业增势强劲；能源消费快速恢复，能耗强度保持下降；服务业恢复性增长，市场预期向好。

科技进步助力，供给质量不断提升。一季度全国工业产能利用率达到了77.2%，比上年同期提高了9.9个百分点；服务业增加值占国内生产总值的比重达到58.3%，高于第二产业21.1个百分点。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，一季度制造业增势良好，尤其是新能源汽车、工业机器人、微型计算机设备、集成电路等科技型、创新型产业同比增速均超过60%，符合大力促进科技创新和产业转型升级加快的发展步伐。

市场活力，体现在市场主体的蓬勃发展中，更蕴藏在红火的消费市场里。

刚刚过去的清明假期，就是洞察我国消费市场活力的一扇窗口。有关部门统计表明，清明假期全国国内旅游出游人数达到1.02亿人次，恢复到疫情前同期的94.5%；4月2日至5日，全国铁路发送旅客人次比2020年同期增225.8%，恢复至2019年的92.4%；从电影市场看，清明假期三天电影总票房突破8亿，刷新了历史同期票房最高纪录……

国家统计局官网发布数据显示，3月份，社会消费品零售总额35484亿元，同比增长34.2%，比2019年3月份增长12.9%，两年平均增速为6.3%。从环比看，3月份社会消费品零售总额增长1.75%。

对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授王健在接受人民网记者采访时表示，随着新技术融入企业创新进程，消费领域新模式新业态不断涌现，在一定程度上挖掘了国内下沉市场的消费潜力。

西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强在接受人民网记者采访时表示，一季度各行各业市场主体共同交出一份满意的“成绩单”；社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%，固定资产投资（不含农户）95994亿元，同比增长25.6%。可见，供给端和需求端双向发力，有力激发了市场主体的发展热情。

不搞“急刹车” 政策红利为经济发展添活力

今年以来，一系列减税降费的利好政策继续为市场主体纾困，为企业发展增添信心。

2020年，为助力市场主体纾困解难，我国连续发布实施了7批28项减税降费政策，有力支持了疫情防控和企业纾困。2021年全国两会上，财政部部长刘昆表示，接下来，制度性的减税降费政策将继续实施。阶段性的减税降费政策适时退出，对2020年出台的阶段性减税降费政策，在研究论证基础上，部分适当延长执行期限，部分到期后停止执行，不搞“急刹车”。

3月23日，财政部、税务总局发布《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》和《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》。记者梳理发现，本次税费优惠政策延长共涉及到30个文件，重点支持小微企业贷款融资和科技创新发展。

3月23日至4月9日，财政部、国家税务总局等部门密集出台了12份税费优惠文件，其中，突出强化了小微企业的税收优惠，包括延续实施应对疫情部分税费优惠政策、明确增值税小规模纳税人免征增值税政策、完善研发费用税前加计扣除政策、实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策等。

“现在小规模纳税人增值税起征点由现行月销售额10万元提高到15万元，真是一个实实在在的利好，我们更有底气扩大生产加速发展了。”在南京，一家从事汽车修理与维护公司的财务负责人徐晓芳表示。该企业主要从事汽车修理与维护，今年一季度测算销售额约42万元，可享受小微企业年应纳税所得额不到100万元部分再减半征收所得税的优惠政策。

“研发投入加计扣除比例提高等政策可以促进制造业创新和升级；加强对市场主体的金融服务，引导更多资金流向实体经济，可以有效降低企业财务费用；加强原材料等市场调节，可以缓解企业成本压力。”重庆工商大学副校长、经济学院院长李敬在接受人民网记者采访时表示，好政策能使企业轻装上阵，有效促进市场主体高质量发展。

挖掘内生动力 持续释放经济发展活力

今年是“十四五”开局之年,也是开启建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。一季度中国经济实现首季“开门红”，正是新发展格局下我国经济迈出的坚实第一步。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，总的来看，一季度国民经济呈现持续稳定恢复态势。同时也要看到，全球疫情仍在蔓延，国际环境错综复杂，具有较强的不确定不稳定性；国内经济恢复的基础还不牢固，长期存在的结构性矛盾依然凸显。

中国经济何以挖掘经济发展的内生动力，补齐短板，持续释放活力，以确保经济运行保持良好态势，是必须关注的问题。

李旭红表示，下一步，财政政策更着重于优化及精准施策，与灵活适度的货币政策相结合，一方面，要提供合理充裕的流动性，稳定市场信心并释放积极预期，降低企业的融资成本，在保障“稳增长”的同时加强风险防范；另一方面，要统筹财政资源，通过实施减税政策提质升级，有效控制政府债务风险并保障适度的支出强度等，维持宏观经济的稳定性、持续性，以确保经济运行在合理区间，避免大起大落。

当前，人民对美好生活的向往总体上已经从“有没有”转向“好不好”，呈现多样化、多层次、多方面的特点。李敬认为，在积极构建新发展格局的大背景下，市场主体要抓住市场的结构性变动与发展新趋势，积极实施三大创新战略：一是要抓住国外市场与国内市场结构性变动的良好机遇，充分挖掘国内大市场，制定市场创新战略；二是要抓住消费结构持续升级机遇，根据新需求生产新产品，实施产品创新战略；三是要根据消费业态和模式的变动趋势，布局新的营销战略。

相关链接：

“从中国经济一季报看稳健开局”系列解读一：供需两端有效发力 中国经济高质量发展有支撑

“从中国经济一季报看稳健开局”系列解读二：实体经济与数字经济加速融合 中国经济新动能快速成长

(责编：董童、章斐然)