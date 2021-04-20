人民网北京4月20日电 （记者李源）“最近几个月猪价降得确实有点快，目前猪肉价格已经回落到本轮生猪产能恢复以来的最低点。”农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华在今日农业农村部举行的新闻发布会上介绍，根据监测，4月第三周（12日-18日），全国集贸市场猪肉价格每公斤是38.96元，已经连续12周回落，同比下降27.6%。预计2季度，全国规模猪场肥猪出栏量同比增幅将达到50%，市场供应总体宽裕，价格不太可能超过前期高点。

今年1月份以来，猪肉价格连续回落，社会上出现个别“猪贱伤农”的担忧。对此，陈光华指出，近期猪价大幅回落的主要原因是生猪出栏明显增加，还有春节之后猪肉消费下降，这一增一降两个因素碰头。另外，也有养殖户恐慌性出栏形成了“踩踏效应”。按照常年猪价的走势，端午节前后，随着猪肉消费增加，猪价有可能会出现一波上涨。但是从前期新生仔猪量来推算，预计2季度，全国规模猪场肥猪出栏量同比增幅将达到50%，市场供应总体宽裕，价格不太可能超过前期的高点。综合来看，猪肉供应最紧张的时期已经过去了，后期供应会越来越宽松。

陈光华表示，按照目前生产恢复势头，今年6、7月份，生猪存栏有望恢复到正常年份的水平。之后再过4个月左右的时间，每个月的出栏量也会逐步恢复到常年的水平。下一步，农业农村部将继续坚持生猪生产恢复和非洲猪瘟疫情防控两手抓、两促进，对标对表生产全面恢复目标任务，逐级抓责任落实，协同抓政策落地，持续抓增养补栏，确保恢复势头不中断、生猪存栏继续增加。紧绷疫情防控这根弦，抓紧抓实常态化防控各项工作，全链条、全环节强化排查、监测、检疫、监管，在全国试行非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控，继续开展无疫区和无疫小区建设，坚决防止疫情反弹。同时，着眼长远，探索建立生猪产能储备制度，强化监督预警，完善调控政策，稳定基础产能，早研判早介入应对，努力防止生猪生产和价格大起大落。

此外，农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳透露，目前农业农村部正在会同国家发改委、商务部、海关总署和国家统计局研究建立生猪全产业链信息权威发布制度。通过统一权威的发布窗口，集中发布生猪全产业链的信息，指导生产主体合理调整产能，有效引导市场预期，平抑市场价格波动。

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