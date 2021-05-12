本报北京5月11日电 （记者林琳）在第五个中国品牌日到来之际，由人民日报社发起，人民日报文化传媒有限公司、快手主办的第三届“国货发光”大型传播项目正式启动。

2021年“国货发光”活动以“岁月为证 奔跑追梦”为主题，通过接力大合唱、精彩短视频、线上挑战赛等形式，传播中国品牌不断挑战创新、奔跑向前的动人故事，分享消费者对国货的喜爱和支持，以更时尚、更年轻的潮流形式，带给消费者精彩纷呈、别具一格的品牌体验。本次活动还联动了多个消费品牌、物流企业，共同推出海报接龙、联名产品和“国货发光”主题物流包装，以鲜明的文化符号带动消费者的国潮记忆。自2019年起，人民日报社连续3年发起“国货发光”传播活动。截至目前，活动已联动50余位企业家、学者等，数十家媒体、覆盖13个行业的80多个中国品牌加入。

岁月为证，“十三五”时期，中国品牌建设取得可喜成绩。过去5年，国产品牌发力创新，不断提高供给能力和供给水平，买国货、用国货、晒国货成为年轻人的新时尚。如今，从5G发展如火如荼到网红文创频频圈粉，从“空中造楼机”震撼亮相到首辆火星车“祝融号”逐梦九天……各种奇思妙想、高新技术、工匠底蕴，令国货不再仅是物美价廉、依赖规模和成本优势的中低端产品，而成为品质和潮流的引领者，日益受到消费者青睐，在国内外市场上绽放夺目光彩。2020年“双11”期间，超两万个品牌在京东超市成交额同比翻倍增长，1.3万多个国产品牌成交额增速超2倍，200多个老字号品牌成交额翻番。国产品牌成为满足中国消费市场新需求的生力军。

国货兴“潮”的背后，折射出紧紧聚焦市场的品牌创新和根植文化的强大自信。以品牌为载体、以文化为语言，中国传统文化与现代潮流碰撞交织，通过消费者衣食住行的多样选择得到了更好的诠释。一大批历史文化形象符号、非遗传承技艺被越来越多的消费者喜爱，故宫文创、“李宁”、“老干妈”等国潮产品陆续走上世界舞台。2020年，中国跨境电商出口同比增长40.1%，其中，京东全球售的海外华人业务销售额同比增长251%。“国潮热”彰显出中国品牌不断增强的文化自信，反映出消费者对中国品牌愈发强烈的认同感。这足以说明，以文化浸润赋予产品生命，以品质信誉、责任担当推动品牌升级，才能更好适应国内消费者对更高品质生活的要求，实现中国品牌向全球价值链中高端迈进。

本次活动的联合主办方快手，也以丰富的文化内容生态助力更多国货品牌发光发热。《2020快手非遗生态报告》显示，在国家级非遗代表性项目中，快手内容涵盖1321项，覆盖率达96.3%。以内容为核心，以多元文化创作者为链接品牌和用户的桥梁，快手凭借深入人心的营销方式，吸引了更多年轻消费群体，助力国货追梦之路。

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 14 版）

(责编：牛镛、胡永秋)