人民网记者 李彤

编者按：2020年，百年变局和新冠肺炎疫情交织，风险挑战空前。但中国经济逆势而上、破浪前行，成为全球唯一正增长的主要经济体，在极不平凡之年取得了极不平凡的成就。企业作为经济的微观基础，上市公司作为行业的“排头兵”，在过去一年交出了怎样的一份答卷？人民网经济科技频道推出系列报道，聚焦极不平凡之年的上市公司年报。

据WIND金融终端显示，截至5月8日，共380家医药生物类上市公司公布了2020年财报，超过6成的上市公司净利润同比增长率为正。值得关注的是，在行业研发费用普遍增长的趋势下，两极分化的情况也愈发明显。

超6成的公司研发费用增长 两极分化现象值得关注

WIND金融终端统计显示，在公布财报的医药生物类上市公司中，营业收入超过百亿元的有48家，其中上海医药和九州通超过千亿元；归母股东净利润超过30亿元的公司有10家，其中英科医疗、迈瑞医疗、恒瑞医药、云南白药的归母股东净利润超过50亿元。

在超6成公司净利润同比增长的同时，行业研发投入金额也整体逐年攀升。公开数据显示，研发费用同比增长的公司有243家，占医药生物类上市公司的6成以上，有20家公司研发费用同比增长超过100%，研发费用超过10亿元的有8家。

但也有33家医药生物类上市公司，研发支出总额占营业收入比例在1%以内；研发费用低于100万元的有6家企业。

具体看，九州通营业收入排在第2位、超过千亿元，归母股东净利润排在第9位、超过30亿元，研发支出总额占营业收入比例排在第353位、为0.13%；白云山营业收入排在第3位、超过600亿元，归母股东净利润排在12位、超过29亿元，研发支出总额占营业收入比例排第334位、为1%；海王生物营业收入排在第八位、超过400亿元，研发费用同比增长约-9.5%。

发布2020年财报的医药生物类上市公司，“研发支出总额占营业收入比例”不足0.5%企业。数据来源：WIND金融终端

关注利润状况与研发投入力度的同时，销售费用的使用多寡也是业界关注的重点。数据显示，销售费用超过30亿元的医药生物类公司有24家，前10位的企业分别是上海医药、恒瑞医药、复星医药、步长制药、华东医药、华润三九、科伦药业、白云山、一致B和国药一致。其中，营业收入排在第1位的上海医药，销售费用也排在第1位。

发布2020年财报的医药生物类上市公司，“营业收入”排在前20位企业。数据来源：WIND金融终端

在高销售费用背后，一些衍生问题值得关注。2021年4月份，财政部发布了医药企业会计信息质量检查公告，对19家医药企业进行了行政处罚，涉及了5家上市公司，震慑了医药企业带金销售等违规行为。以步长制药为例，该公司以咨询费、市场推广费名义向医药推广公司支付资金，再由医药推广公司转付给该公司的代理商，涉及金额5122.39万元，被处以罚款。

发布2020年财报的医药生物类上市公司，“销售费用”排在前20位的企业。数据来源：WIND金融终端

专家：重视研发的企业将在市场竞争中抢占先机

北京鼎臣医药管理咨询公司负责人史立臣接受人民网采访时表示，中国的药品研发正处在历史发展的黄金时期，技术、人才、资本都在向该领域聚集。

“这种趋势在过去十年是难以想象的，中国的医药产业结构正在不断优化，盈利模式也从技术含量不高的规模化仿制药向新型药物研发迈进。这意味着以研发为发展核心的医药巨头会陆续诞生。”史立臣说。

有医药行业从业人士表示，尽管研发投入并不能作为评价的唯一指标，但不可否认，研发费用的支出在很大程度上是衡量一家公司研发创新实力，以及研发创新潜力的重要因素。随着集中力量开展关键核心技术攻关，我国生物医药企业正面临着“二次创业”。

“但原研药的研发是一场漫长的道路，虽然当前中国医药上市公司的研发力度不断增加，但也存在一些有待解决和思考的问题。”上述业界人士说：“新药的研发和上市是一个漫长历程，要经过靶点确认、合成提取、化合物筛选、药理等临床前一系列的试验过程，还要通过临床一期到三期试验、注册申请和上市后持续监测等诸多环节。这个过程，短的三、五年，长的需要十年以上。针对药品知识产权的法律有待完善，这也导致了上市药企趋向对仿制药进行生产和销售。但相信，随着产业发展、消费者需求提升，对原研药加大投入是发展的大趋势。”

史立臣表示，目前有些医药上市公司，收入可观但是研发投入很少。也有一些公司很大比例的收入并不来源于主营业务，而是来自金融投资等行为，这或会给行业带来浮躁风气。

“虽然不鼓励这类行为，但模式没有好与不好之分，医药行业盈利模式多样化本身也是市场经济发展的结果。”史立臣说。

前述医药行业人士表示，近年来，通过政策有压有保的“双管齐下”，使得产业发生了明显的变化。那些重视研发投入的上市医药企业，将在政策调整、市场变化和长久发展中抢占市场先机。（陈炜对此文亦有贡献）

(责编：张文婷、吕骞)