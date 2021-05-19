人民网记者 车柯蒙

编者按：为推进落细落实减税降费政策，持续优化小微企业税费服务，近日，国家税务总局与全国工商联联合印发通知，共同开展2021年助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，切实为纳税人缴费人办实事。税收政策如何精准、持续滴灌，助力小微企业高质量发展？人民网经济民生采访部推出“税收红利助力小微企业高质量发展”系列观察。

一个地区的经济要能有活力和竞争力，不仅需要“顶天立地”的大企业，还需要“万紫千红”的小微企业。

得益于税收政策的助力，小微企业的发展将能有效激发地方经济活力。并通过吸纳就业的方式在一定程度上提升当地居民可支配收入，带动地方消费，从而形成正向循环以带动地方经济高质量发展。

2021年3月31日，财政部、税务总局发布了《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第11号）。明确了自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

政策升级，给无数小微企业发展带来真金白银的政策“红包”。

“我们超市主要做百货和生鲜销售，每月销售额都刚好超过10万元多一点，按照老规定，是没法享受免税的。现在的新政策把起征点提高到15万了，我们也可以享受免税政策啦！”四川省南充市顺庆区一家生活超市的法人代表李春蓉告诉记者。

在江西省萍乡市芦溪县，银河镇紫峰茶场今年新产的春茶成了市场上的“抢手货”。茶场负责人黄年生高兴地告诉记者，“今年税务部门送来税惠春风。小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元，一季度减免了增值税1万多元，又节约了一大笔钱。”

小微企业是发展的生力军，但融资难、融资慢一直是制约小微企业发展的“瓶颈”之一。为了缓解中小微企业资金压力，各地税务部门充分发挥企业纳税信用增值效应，利用税银互动合作平台，帮助企业以“信”换“贷”。

“今年公司资金并不轻松。不仅设备和原材料要采购，而且又投资200多万元用于兽类核酸提取和微流控检测平台建设。”在江苏，一家致力于免疫类快速诊断试剂研发和生产的小微企业财务负责人陈楠说，“正当我们焦虑的时候，税务人员上门送政策让我们吃下了一颗‘定心丸’。不仅享受到了税收优惠，而且凭着良好的纳税信用让我们获得了150万元的贷款，现在创业环境更好了。”

“我们企业规模小，抗风险能力也很弱。前期受疫情影响，企业一直勉强维持运转。”资金周转难题，一度让山东一家从事生产销售化工产品公司陷入困境。“正在为采购资金发愁的时候，税务部门给我们送来了‘良方’，可以线上实现以‘信’换‘贷’。”记者了解到，该公司负责人袁建华在税务人员的指导下，完成了线上操作，足不出户享受到了银行发放的200万元信用贷款。

减税降费的红利能否落实落细，税务机关的服务成了关键。

“24小时自助办税服务厅很方便！以前要走十几公里到达郾城区办税大厅，还需要排队10多分钟才能办完的开票业务，现在几分钟就能办结。”近日，河南省漯河市刘珂女士在24小时自助办税服务厅成功开具了一张增值税普通发票，24小时自助办税厅正刷新纳税人办税体验。

在国家税务总局营口市税务局设立在全市各县区办税服务厅的“小微企业咨询责任岗”，每天都能接到上百通电话，现场来咨询的也很多。“小微企业咨询责任岗的繁忙证明现在小微企业发展比较活跃，企业发展离不开税收支持。”营口市西市区第一税务所所长芦妍说，“我们根据小微企业需求，把服务分成了类，咨询类的有专家指导，实务类的有专人服务，真正实现帮扶一对一。”

中央财经大学财政税务学院教授樊勇在接受人民网记者采访时表示，税收成本是小微企业成本的组成之一，通过税收优惠政策可以有效降低小微企业的税收成本，从而减轻企业成本负担，使得其有更多的现金流投资于经营及发展。

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(责编：王仁宏、高雷)