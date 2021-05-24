“为了更好地实现数据要素的价值，推动我国数字经济进一步蓬勃发展，需要建立数据要素市场的制度体系，让市场在数据要素的配置中起到更大的作用。” 清华经管学院院长白重恩在无限∞+系列之上海全球科技创新论坛上表示。

数据作为新型生产要素已融入我国经济价值创造体系，成为数字经济时代的基础性、战略性资源和重要生产力。

白重恩还表示，数据要素市场制度体系可以借鉴知识产权制度体系中的部分内容，也要考虑其特殊之处，对数据的采集、存储、流通、交易、开发和使用进行规范，以达到数据的安全和高效使用，同时保障个人、数据的来源机构、数据的采集方、存储方、开发方、使用方和交易平台的合法合理权益。采集数据必须采取合法、正当的方式，不得超过必要的限度；非政务部门不可强制或误导采集个人信息数据；经同意获取的个人信息流通时要有严格的保护规定。

“与知识产权一样，数据也要有安全分级才能有广泛的流通和使用，并且要分类进行严格监管。要采取措施防止数据垄断造成不公平竞争和数据资源的不充分使用。要尽快建立良好的制度体系，为支持安全高效的数据交易的技术的发展提供方向和动力。要充分利用科技的力量，加强监管的效率和有效性。”白重恩说。

原中国银监会主席刘明康在主题演讲中表示，科技创新给人类带来了翻天覆地的变化，投资者必须拥抱变化，与时俱进。数据来看，过去十年，增长型企业表现优于价值型企业，尤其去年全球新冠肺炎疫情大流行以来，二者差距进一步拉大；但自2021年以来，价值型企业的表现超过了增长型。

同日，清华大学经济管理学院上海校友中心启用仪式在沪举行，设计理念以终身学习、交流功能和校友活动为中心，将致力于为教师、同学，特别是广大校友提供良好的终身学习和交流的环境。（实习生黄多）

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