编者按：日前，住房和城乡建设部、工信部、公安部等十六部门联合印发《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》（以下简称《意见》），就加快发展数字家庭、提高居住品质、改善人居环境提出4方面15项意见。数字家庭如何建设？如何更好地满足人民群众的获得感、幸福感、安全感？对此，人民网财经专访了《意见》制定的参与者和权威专家，推出“加快发展数字家庭”专家系列解读。

人民网北京5月26日电 （许维娜）“发展数字经济的根本出发点和落脚点都是提升居民生活品质。”日前,住房和城乡建设部网络安全和信息化工作专家组组长、全国智标委主任委员梁峰在接受人民网财经专访时表示，“想更进一步实现数字家庭的愿景，离不开新一代信息技术的进步、智能家居产品的发展、服务内容的繁荣，以及智能化城市管理与服务大平台的支撑。”

在数字家庭产业快速发展的背景下，其呈现出新一代信息技术集成应用的明显特征。对此，梁峰认为，可通过跨界应用建立多类产品协同发展的产业体系，制造业服务业融合发展的预期增值效应以及集成创新和规则创新，提高国内产业核心竞争力的潜能，尤其是作为实现提升城市居民生活品质的重要载体，都值得下大功夫着力推进。

“大力发展数字家庭，有利于数字经济的发展与数字社会的繁荣，更有利于提升经济内循环的自生力。”在梁峰看来，数字家庭涉及到强大的数字产业链条，通过数字家庭建设，将带动新技术应用、新产业集聚，催生新业态形成，新消费提升。而其自身的建设直接带动了数字经济发展。同时，不断日益增长的、与衣食住行密切相关的物质文化消费需求，则直接驱动数字社会建设的繁荣。

“由16个部门联合下发，说明了推进数字家庭建设凝结了高度共识。”关于《意见》的发布，梁峰说，“在具体理解时，应和住建部牵头，七部门联合下发的《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》协同解读。”

梁峰指出，“新城建”正对接“新基建”，致力构建基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施体系，是面向城市高质量转型发展需要，旨在提升城市品质和人居环境质量、提升城市管理水平和社会治理能力。

“数字家庭的发展，离不开城市的智能，没有智慧城市大平台的支撑，就谈不上数字家庭的服务供给。‘新城建’致力于建设高质量城市，把城镇建成画，数字家庭则致力于构建高品质生活，让日子过成诗。”梁峰结合《意见》进行了解释。

《意见》还明确，推进数字家庭建设的核心任务：一是强化数字家庭工程实施；二是完善数字家庭系统建设；三是发展数字家庭服务功能。

对此，梁峰就三项核心任务实施的难点与重点提出以下具体分析：一是推进数字家庭工程实施的需制定工程建设标准，如出现硬件配置不到位、接口不统一问题，则无法解决最后“一百米”的问题，因此，必须确保“网络通”；

二是完善数字家庭系统的核心，不仅要支撑业务的协同，更要实现与城市、街道、社区平台的融合对接，让城市服务“入的了社区，进的了家庭”，智慧城市的发展成果要让居民有充分的获得感；

三是发展数字家庭服务，必须坚持“需求牵引、问题导向、因地制宜、有地放矢”，不能为了数字化而数字化，必须紧贴“安居”“宜居”两大方向，围绕“老有所管、幼有所托、少有所学、壮有所安”的消费需求，不断完善提升服务内容，让“家是港湾”的愿景真正达成。

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(责编：杨虞波罗、吕骞)