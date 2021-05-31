盘和林

原标题：“东数西算”有利于化解数据资源配置之难

日前，国家发改委等四部门联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，提出在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏建设全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。

我国开启数据中心建设的时间并不长，在国家战略和技术发展的推动下，各地争相建设数据中心。建设数据中心对大数据等数字科技的发展来说至关重要，不过建在哪、如何建、如何用都是值得进一步审慎思考的问题。中国幅员辽阔，各地数字要素资源分布、技术创新水平、基础设施建设均存在较大差异，一刀切式的数据中心建设并不可取。

目前，我国的数据中心建设存在着以下几个问题。一是数据中心建设各自为政，没有发挥协同作用，造成了一定的重复建设。在国家对大数据等数字科技的政策鼓励和倾斜下，各地的数据中心建设难免出现同质化的问题，且区域间的协同共享也比较薄弱。二是单纯数据中心居多，协同性的数据应用中心较少。从一些统计数据来看，单纯数据中心的建设增速已放缓，功能性的数据中心建设步入快车道。

此次四部门联合发布文件，提出构建国家算力网络体系的顶层安排，瞄准的正是目前建设中存在的失序发展、互联互通难等问题，以合理的差异化布局来实现数据资源的优化配置。

“东数西算”充分考虑了各地的资源禀赋差异，最大限度降低了数据获取和处理的成本。东部地区因产业发展完善、劳动力丰富、人口密度较大，有着充足的数据要素供给，但土地成本、劳动力成本较高，水力、电能等必要能源及气候条件也都导致数据中心的建设和运行成本较高。将算力分配给资源供应更充足、综合成本更低的西部地区，将数据收集和结果应用交于更发达的东部地区，符合客观规律和现实，是合理之举。

以“比较优势理论”观之，“东数西算”战略将发达地区和欠发达地区都纳入数字化建设，共同享受数字经济发展带来的红利。一直以来，在数字化建设进程中，东部地区显著领先于西部，因为前者兼具产业优势和人才优势，“东数西算”战略实际上为西部地区提供了一个发挥比较优势的机会，使其找到数字经济领域中的差异化竞争点，充分发挥当地资源、气候等优势，在完成算力供应的同时提升当地数字基础设施建设、吸引专业人才。

“东数西算”本质上就是将数字领域拆分成若干细分领域，每个领域都交给更适合的地方去建设，既可以避免重复性的投入和资源浪费，也可以给各地建设提供一个参照。这种全局性安排，将对各地区数据中心建设形成引导，进而减少重复建设和无效投入，显著提升全国数据中心建设的整体效率。这对于形成数字化全国一盘棋建设有着非常重要的作用，有助于数据中心实现差异化、互补化、协同化、规模化发展。

从长远来看，“东数西算”只是数字化建设全国布局的一个开始，数据中心只是底层的一个重要基础设施，未来围绕数据中心的建设还会有一系列相关数字产业的培育和衍生。依托“东数西算”战略，将实现数字资源、数字算力、数字产业、数字服务等一系列生态的合理布局。

（作者：盘和林，系中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授）

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