人民网北京8月15日电 （记者毕磊）新能源车产业的起步，让动力电池成了行业关注的焦点。今年以来，国内动力电池企业也纷纷建厂。据证券机构统计，我国头部企业的动力电池规划产能已达到1100GWh，可供高达2200万辆车使用。

今年上半年，我国新能源汽车产销高歌猛进，其核心零部件电池也随之创下市场新高。中国汽车动力电池产业创新联盟日前发布的2021年上半年新能源汽车电池产销量及装车量数据显示：上半年，我国动力电池产量累计为74.7GWh，同比增长217.5%；动力电池累计销量达58.2GWh，同比增长173.6%；动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比增长200.3%。

在市场向好的另一面，一场争夺战也正悄然打响。随着动力电池行业市场需求不断高涨，主流电池厂商也暗潮涌动、纷纷扩张。记者注意到，近两个月内，以宁德时代、LG、亿纬锂能、国轩高科等为代表的头部电池厂商陆续宣布扩产计划。

记者获悉，动力电池行业的激烈竞争，得益于补贴退坡后，市场集中度进一步提升。

2019年7月，随着补贴退坡落地，我国新能源汽车销售量出现自2017年后的首次负增长。据中汽协数据，当月，新能源汽车产销量分别为8.4万辆和8万辆，同比下滑6.9%和4.7%。而新能源汽车产销量直接影响到动力电池装机量，在随后的2019年8月，我国动力电池装机量环比下降26%，仅为3.5GWh。

不过，在经历一年多的补贴退坡阵痛和行业洗牌后，动力电池市场在下游新能源汽车产销高涨的带动下，再度迎来爆发。

中汽协数据显示，今年上半年，新能源汽车的产销量双双超过120万辆，同比增速均为2倍；与2019年同期相比，增速均超90%。有研究机构预测：预计到2025年，动力电池的市场规模将达到3073.8亿元，相当于在2020年的基础上增长3.33倍。届时，锂电材料行业也将迎来快速增长期。

专家表示，在我国“碳达峰”“碳中和”政策的推动下，动力电池有望成为汽车、电动车的“标配”，真正走进千家万户。然而，我国汽车（包括燃油车）年销量仅为2500万辆，动力电池产能也需要注意过剩风险，动力电池行业应该根据消费者需求理性发展，稳健扩大产能。

其一，虽然智能汽车产业链有望催生新的商业模式，但无法消除汽车的周期性。而且国内锂、钴、镍等上游资源有超过80%无法完全自供，对海外原料产能的掌控力有限。其二，目前动力电池的产能已经十分庞大，产能越扩张，技术更迭带来的风险也将越大。目前，资本在发展过程中出现的“唯参数论”、大笔押注技术路径的方式，也存在着一定的非均衡发展风险，建议动力电池行业均衡布局各技术路径。

“动力电池行业不能单纯押注热门技术、只看技术参数，并以政策补贴为导向。电池的安全性、性价比、消费者的使用体验等都是重要的衡量标准。”业内人士表示，动力电池的诸多技术路径都有合适的使用场景。不仅是最新的三元锂磷酸铁锂电池、甚至氢燃料电池都有各自的用武之地，比如工程运输车辆等。就连技术已经很成熟的铅酸电池，也有广大群众的需求基础；铅酸电池因其99%可回收循环利用特性，也是美国、日本等发达国家重点发展的清洁能源技术之一，适用于两轮、低速四轮领域。

我国对动力电池的需求不止高端新能源车，还有广大人民群众的日常生产生活。例如，我国有一千万之众的“外卖小哥”，二轮电动车在他们的日常劳动中占有十分重要的地位。在有大量人口的乡村地区，二轮、三轮的微型电动车几乎是每家的“标配”，拥有广泛的群众基础。从天能的销售数据就能看出，这些细分领域的动力电池都有庞大的技术升级迭代需求。但相对于万众瞩目的高端新能源车来说，他们的庞大需求却未能得到更多关注。

另外，作为电动车辆的核心部件，电池安全直接关系到人民群众的生命财产安全。相比高能量密度的三元锂电池，安全性更高的磷酸铁锂电池、以及相比锂电池起火爆炸风险更小的铅酸电池等其他清洁能源路径，都有各自的技术优势。

专家建议，动力电池企业不妨多关注消费者的根本需求，建立锂、氢、铅以及将来的固态和钠离子动力电池并存的发展路线。动力电池行业需理性扩产、多技术路线均衡发展。多元发展、理性发展的动力电池行业，无论对我国的发展战略、消费者的使用体验，还是企业本身的发展和存续，都具有重要的意义。

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