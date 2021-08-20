本报北京8月19日电 （记者曲哲涵）财政部19日公布今年前7月财政收支数据。1—7月累计，全国一般公共预算收入137716亿元，同比增长20%，比2019年同期增长9.6%；全国一般公共预算支出137928亿元，同比增长3.3%，全国财政“三保”等重点支出增长较快，教育、卫生健康、社会保障和就业支出分别增长9%、3.1%、2.4%。

财政部有关负责人表示，7月份全国一般公共预算收入同比增长11.1%，1—7月累计同比增长20%，反映当前经济持续稳定恢复取得明显成效，同比增速较快主要受去年同期基数低以及当前工业生产者价格涨幅较高等影响。

从税收情况看。1—7月累计，全国税收收入119112亿元，同比增长20.9%，比2019年同期增长10.2%。全国非税收入18604亿元，同比增长14.7%，增幅比上半年回落2.7个百分点。分税种看，6月份工业增加值、企业利润、工业生产者价格、服务业生产等继续呈现稳步恢复态势，带动7月份全国税收收入同比增长12.9%。其中，国内增值税、企业所得税、个人所得税、进口环节税收分别同比增长8.7%、26.7%、18.9%、15.3%。

截至今年7月末，全国地方已发行新增地方政府债券18833亿元，其中一般债券5287亿元、专项债券13546亿元。已发行的新增专项债券，主要投向党中央、国务院确定的重点领域、重大项目。经初步汇总，1—7月全国地方发行的新增专项债券，约五成投向交通基础设施、市政和产业园区领域重大项目。

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 02 版）

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