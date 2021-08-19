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市场监管总局成立新部门 为碳达峰、碳中和提供支撑和保障

2021年08月19日20:47 | 来源：人民网
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人民网北京8月19日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，市场监管总局成立碳达峰碳中和工作领导小组及办公室。

据了解，碳达峰碳中和工作领导小组及办公室成立旨在深入贯彻党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的决策部署，统筹推进市场监管领域相关工作。

据了解，为应对气候变化，我国提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”等庄严的目标承诺。碳中和、碳达峰也成为相关行业关注的新热点。而在7月16日，全国碳市场正式启动上线交易，开市一个月来，全国碳市场排放配额累计成交量达到了702万吨，累计成交额为3.55亿元。

市场监管总局相关负责人表示，下一步，市场监管总局碳达峰碳中和工作领导小组及办公室将充分发挥计量、标准、认证认可、价监竞争、特种设备等多项监管职能作用，按照职责开展碳达峰、碳中和有关工作，为如期实现碳达峰、碳中和目标提供重要支撑和保障。

(责编：赵竹青、高雷)

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