人民网北京8月19日电 （孙博洋、实习生邢杨柳）“推进科技自立自强”已成为时代发展的新要求，科技创新对国家经济社会发展和民生改善起到了关键作用。

数据显示，上半年，我国重大创新成果竞相涌现，规模以上高技术制造业增加值同比增长22.6%，快于全部规模以上工业6.7个百分点；信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长20.3%，快于整体经济增长7.6个百分点，新产业新业态新模式蓬勃发展。

紧握科技创新驱动之力 助推经济高质量发展

当前，我国持续加强关键核心技术攻关和基础研究。在核心技术攻关方面，一批重点重大科技创新工程取得突破性进展，领域涉及航空航天、深海潜水、通信工程等。“关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展，保障国家安全都具有十分重要的意义。”科技部部长王志刚表示，开展关键核心技术攻关是科技工作永恒的主题。

在基础研究方面，“十三五”以来，我国基础研究和应用基础研究明显加强，研发投入比重持续提高，在量子信息、铁基超导、干细胞等方面取得一批重大原创成果。

科技部发布数据显示，2020年，我国全社会研发经费支出达到2.44万亿元；科技进步贡献率预计超过60％。

同时，各行各业不断强化科技创新和产业链供应链韧性。去年12月，中央经济工作会将“强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力”作为今年八项重点任务进行部署。

中国宏观经济研究院研究员郭丽岩分析指出，今年上半年，我国在增强产业链供应链自主可控能力、以创新强链补链方面，展现出更充足的动力。规模以上高技术制造业加速发展，工业机器人、集成电路等行业产量提升，在突破产业链瓶颈和促进高技术应用等方面取得阶段性成效。

此外，为了让企业更好地发挥创新引领作用，政策层面不断释放红利，通过减税降费激励企业加大研发创新投入，并加大力度以科技创新推动区域协调发展。

北京大学首都发展研究院院长李国平认为，必须重视创新驱动，通过创新驱动解决区域发展中出现的不平衡问题。通过增加城市与区域新投入、优化区域创新生态、重视区域创新人才培养、创造创新文化、积极发挥政府引领作用等一系列创新驱动手段，使资源配置上进一步向欠发达地区倾斜，不断解决区域发展中出现的不平衡问题。

科技创新根深叶茂催生民族品牌之花崛起

科技创新也推动着民族品牌的崛起。近年来，国家高度重视品牌建设，强调要“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。提升民族品牌的影响力和价值力，关键在于科技创新。

科技部发布数据显示，企业的研发经费已占全国总额的76.4%，企业创新主体地位进一步增强，成为了科技研发投入的主体。

科技创新始终是企业发展的核心动力，而中国本土企业也正不断向世界展示中国自主研发的强大竞争力。小米创始人雷军在其年度演讲中提到，小米的目标是“让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”，并通过研发高端智能产品，展现企业科技创新水平。

小米自研的影像芯片“澎湃C1”，该芯片作为手机影像的“大脑”，能够更快实现自动对焦、提升暗光拍摄效果，并在影像色彩方面表现更加突出。最新发布的小米MIX FOLD全球首发的液态镜头，则利用人眼仿生学原理，可以让用户更自由地实现从3X光学变焦一直到最高30X长焦的拍摄。现在，小米智能手机销量已超越了苹果，排名升至全球第二。在年度演讲中，雷军表示，小米计划要在三年内成为全球第一的手机品牌。

在其他领域，小米也加大了对未来科技生活的探索。近日在短视频平台被刷屏的小米四足机器人，受到了多方关注。据介绍，这款机器人在硬件上搭载了小米自研高性能伺服电机；而在软件上，小米对开源代码做了重构和优化，自研开发了部分核心模块。

人才是创新的根本。科技部数据显示，在中国，2019年全社会研发人员总量达到712.93万人，是2015年的1.3倍。

重视科技人才培养，激发企业创新势能。高水平创新人才是企业创新的立足之本、活水之源，企业通过高水平人才激励、创新人才招聘等举措不断加强科技人才队伍建设。

据了解，小米先后推出了“青年工程师激励计划”和“小米新股票激励计划”。小米公司约有700名优秀青年工程师，入选了小米“青年工程师激励计划”，他们将获得总计1604.2万股的小米股票。而“小米新股票激励计划”则向技术专家、中高层核心管理者、新十年创业者等，总计122人，奖励119,65万股小米股票。

加大创新投入力度，提升企业自研水平。中国本土科技创新企业在产品研发、产品制造等方面坚持核心技术驱动，释放企业自主研发新动能。

产品研发方面，企业将自主研发拓展到关乎民生的各个领域，通过科技创新增进民生福祉，让老百姓真真切切享受科技带来的红利。据了解，小米数字系列智能手机在影像、屏幕、快充、工艺、AI、AIoT等核心技术领域持续创新，新功能的更新迭代不断为用户日常生活提供便利，在手机之外，小米布局智能机器人、智能汽车等领域，将智能制造带入生活的方方面面。

产品制造方面，企业打造智能工厂，自动化、5G网络机器人、大数据、云服务等技术赋能产品生产全过程。位于北京亦庄的小米智能工厂依托技术创新，实现生产流水线70%自动化装配，将一部手机的生产时间缩短到一秒钟。此外，工厂中92%的设备为小米或其投资的公司自研，实现了从生产线到产品的自主创新。

科技创新永不止步，众多的中国科技企业也在日以继夜的赶超世界先进水平，把更好的科技产品带给消费者，让生活变得更智能、更便利。

(责编：赵竹青、高雷)